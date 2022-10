¿Quién es Angélica Vale?: 45 años de carrera artística y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Cuando Angélica Vale tenía apenas 2 meses de nacida debutó en la telenovela “El milagro de vivir”, protagonizada por su madre Angélica María, esto fue suficiente para que afianzara lo que seguramente venía grabado en su ADN y era la habilidad para el mundo artístico. A los 2 años participó en la telenovela “Muñeca rota” y en dos películas; “La guerra de los pasteles” y “El coyote y la bronca”.

Definitivamente el camino de Angélica Vale en la actuación ya estaba más que claro. Esta mexicana en pocos meses celebrará 45 años de carrera artística ininterrumpida, ya que cuando sus compañeros de clases iban de vacaciones ella estaba metida en un teatro. Según recuerda esto no le molestaba porque trabajar en las tablas es lo que más le gusta.

Aunque Angélica Vale ha dicho que todos los méritos de su carrera se deben a su propio trabajo y esfuerzo, el talento sin duda es innato.

Es hija de la actriz y cantante Angélica María, conocida como “La Novia de México” y de Raúl Vale a quien se le solía llamar “el hombre espectáculo”, ya que llegó a ser uno de los comediantes más populares de la televisión del país, era músico y dominaba muchos instrumentos, el piano, el arpa, la mandolina, la guitarra, el bajo, la armónica y el órgano, entre otros varios.

Angélica está casada desde 2001 con Otto Padrón un militar que para el momento de iniciar su relación con la actriz, prestó servicio para el Ejercito de Estados Unidos, hizo un alto en esta actividad y se dedicó a la industria de los medios de comunicación, lo que le permitió conocer a Vale, trabajó en importantes televisoras de Estados Unidos, hasta que renunció y decidió regresar a la milicia.

La intérprete de Julieta Ruíz Castañeda en la telenovela “Soñadoras”, el próximo mes de noviembre cumplirá 46 años de edad y para sorpresa de ella el 10 de noviembre, un día antes de su cumpleaños, develará su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Reconocimiento que agradece y que le recuerda todo lo que le costó gestar su camino profesional en Estados Unidos.

“Ha sido un muy difícil, obviamente después de “La Fea(Más Bella)’, pues todo mundo piensa que llegué con un As bajo la manga, y con todas las facilidades del universo y no”, comenta la actriz.

Angélica Vale todavía no se cree que su nombre estará impreso en el piso del Paseo de la Fama, la única petición que hizo fue pedir a los organizadores que la coloquen cerca de la estrella de su mamá, la recordada Angélica María.

“Se siente hermoso que de pronto personas que crees que no te van a voltear a verte, o que no van a voltear a ver tu trabajo nunca, de pronto digan: “Mira esta chava, lleva tantos años trabajando, el teatro ha sido toda su vida” … Porque aparte me la dan en la categoría de Performance Live, de presentaciones en vivo, que es el teatro, que es lo que más llevo yo en mi corazón, y siento que, en Estados Unidos, no he hecho tanto teatro como me gustaría”, puntualizó Angélica Vale.