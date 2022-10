Consuelo Duval revela que nunca perdonará a su madrastra, esta es la razón

Durante una amena conversación junto a sus compañeras de ‘Netas Divinas’, Consuelo Duval rompió silencio y habló por primera vez de su relación con su madrastra, confesando que le ha mantenido rencor desde hace mucho tiempo, algo que sorprendió a sus fans, pues como se sabe, la actriz es de las habla poco de su vida personal.

“Yo nunca, nunca, nunca, jamás, nunca voy a perdonar a mi madrastra”, se escucha decir a Duval en el video publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa antes mencionado. “Ese odio, me hace feliz… Soy mala muy malota”, dijo mientras sus compañeras impactadas le preguntaban si estaba segura de lo que decía.

El tema inició luego de que las animadoras empezaran a hablar sobre el perdón, por lo que Consuelo decidió compartir con todos este hecho que marcó su vida, acotando que una de las cosas que más le molesta es que le hagan algo a uno de sus seres queridos.

“Si me haces un ching* de Ching*der*s, te perdono a la Ching*da, pero no le hagas algo a quien yo quiera, porque ahí si me cuesta muchísimo más trabajo perdonar”.

En su caso, la animadora añadió que su rencor se debe a un maltrato que recibió su papá por parte de la señora a la cual no quiso mencionar su nombre, pero que reitera hasta la fecha su rencor a ella sin sentir ningún tipo de remordimiento y dejando todo en manos de Dios.

Y aunque he tratado de ponerme en el lugar de la otra persona asquerosita y tratar de decir: “Pues sí a lo mejor mi papá se hizo popo y a lo mejor ella estaba muy agobiada y por eso le gritó'… Sabes, no puedo, o sea, no hubo compasión en ti, no hay manera de que la haya en mi”.