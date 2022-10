Fue el pasado 22 de junio, cuando la presentadora de televisión mexicana y actual conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, dio a conocer su embarazo, y a la par, agradeció a su madre, Magda Rodríguez, quien perdió la vida en 2020, por mandarle el hermoso regalo de convertirse en mamá, “¡Voy a ser mamá! Con ustedes mi Churrite. Los tiempos de Dios son perfectos. Gracias MAMÁ sé que tú tuviste mucho que ver en esto”, escribió en una publicación en Instagram.

Tan solo un par de semanas más tarde, durante un transmisión en vivo del programa matutino Hoy, reveló que se encontraba a la espera de un varón, “Si era niña se iba a llamar Magda pero como es niño será decisión del papá pero me tiene que consultar, ya hay varios nombres que están compitiendo”, dijo durante el evento que los otros conductores y la producción organizó.

Tras la noticia, se comenzó a especular quién podría ser el padre de su bebé y varios internautas notaron que en algunos videos compartidos por la mexicana se mencionaba el nombre ‘Marco’, que para sorpresa de todos, sería su actual novio y papá de su primogénito. Aunque cabe recalcar, que es un hombre alejado del medio artístico por lo que aún se desconoce cómo se conocieron.

Andrea Escalona presenta al papá de su bebé

Y hasta ese momento, no se había tenido una fotografía de su rostro, pero fue el pasado fin de semana cuando Andrea Escalona compartió una serie de fotografías de su primer baby shower, en las cuales, se puede apreciar al novio y padre de su hijo, Marco, al igual que sus familiares y amigos más cercanos.

Fue en 2020, durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde dio a conocer su relación sentimental, “Soy como de mis cosas para mí y mi novio es para mí, y más si no está en la tele, en todo este rollo, y me encanta que no, que haga sus cosas”, expresó la conductora.

Andrea Escalona presenta al papá de su bebé. / Foto: YouTube (Captura)

