Sergio Mayer Mori va contra las reglas ’comerciales’ con su nuevo disco

Sergio Mayer Mori aparece en la pantalla para realizar la entrevista vía zoom, relajado, acomodándose el cabello y bebiendo agua es como se desarrolla la entrevista con Publimetro. A sus 24 años, concreta el disco que le ha tomado varios años, donde deja fluir las experiencias personales y de trabajo. Acalanto es el primer sencillo que forma parte del álbum We one, que saldrá próximamente.

“Es un poco una compilación de todo lo que he experimentado hasta ahorita, de lo que me he dado cuenta y la perspectiva que yo puedo aportar, como el amor y la unión en el ser humano. La primera canción habla de eso, pero todo el disco -en general- tiene un mensaje positivo”, compartió Sergio Mayer Mori.

Sergio Mayer Mori presenta su música sin miedo a las críticas

Rebelde y defensor de su filosofía de vida, demuestra con este disco que va contra todas la reglas de la industria musical y las tendencias de moda.

El primer sencillo, Acalanto, invita a actuar con amor en este momento en la historia que podemos aprovechar colectivamente como humanidad para hacer los cambios necesarios, “te voy a ser honesto, Acalanto, no es mi canción favorita del álbum, porque tengo varias antes. Todos acordamos que Acalanto fuera el primer sencillo, ya que la canción es más comercial del álbum; incluso tres de los temas son completamente instrumentales, entonces creo que va a ser una experiencia diversa poder escuchar el álbum completo”, adelantó.

El músico y compositor hizo una reflexión sobre su finalidad de hacer un disco, que al final es desnudar su alma a través de las letras y sonidos.

“Definitivamente, también más allá que decir: ‘Yo estoy bien’, hay una canción que habla de cuando estás muy mal y qué hacer en esos momentos, porque si hablo mucho de amor, pero la vida no es solamente blanco. Hay momentos oscuros y es ahí cuando entra una conexión con lo que sea que tú opines del mundo, una fuerza mayor o tus creencias para poder salir de donde estás. El material es como una invitación a que todos juntos, incluyendo a mí, trabajemos para estar bien”, comentó.

Sergio Mayer explora su lado musical (Foto: Cortesía.)

Sergio Mayer Mori ha estado bajo los reflectores desde que nació, su vida ha estado bajo la mirada pública, pero espera que su música sea vista de una manera objetiva, libre de prejuicios.

“Me imagino que va a ser muy difícil para el público, el poder recibir esto desde un lugar, pues cómo decirlo... objetivo, sin que estén todos estos prejuicios. Que señalen del por qué está hablando del amor si él no (...), me explico; obviamente, entiendo esa parte, pero te repito, no me estoy jactando de decir yo tengo la respuesta y escúchenme, para nada. Ahora, simplemente hice música, eso es de lo que quería hablar y es así de sencillo, tampoco estoy imponiendo mis ideales a nadie”, detalló.

Sergio Mayer Mori presenta su nuevo álbum: We One, un proyecto escrito y producido por él, que consiste de tres bloques de cuatro tracks y un sello final con un total de 13 tracks.

Reflexiones de Sergio Mayer Mori

“Hice lo que quise en este disco. Estoy muy feliz si lo escuchan 10 personas, lo voy a entender, no es para que lo escuche todo el planeta, si lo escucha todo el planeta que bueno, pero yo sé que no es Bad Bunny ”.

”. “Estoy mucho más feliz al hacer algo que me gusta, aunque no lo escuché mucha gente, a hacer algo por hacerlo nada más”.

“Mientras voy sacando el disco, también voy preparando el show. Haré un show case ya que salga todo el disco, quiero hacer un obviamente una presentación en vivo. Tampoco será algo tipo Bruno Mars, me explico, de que bailarines, cohetes y pantallas, pero definitivamente voy a ser intentar hacer algo interesante”, señaló.

ya que salga todo el disco, quiero hacer un obviamente una presentación en vivo. Tampoco será algo tipo Bruno Mars, me explico, de que bailarines, cohetes y pantallas, pero definitivamente voy a ser intentar hacer algo interesante”, señaló. “Hoy en día siendo honestos, en vivo, es donde sale el cobre; cualquiera puede hacer una canción y subirla a Spotify, pero en vivo es la prueba más genuina. Lo que quiero hacer no es subir mi canción a Spotify, sino cantarla en un escenario”.

