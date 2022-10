El Exorcista llega con una dosis extra de terror

Paola Meixueiro nunca pensó que al hacer la obra de teatro El Exorcista, viviera grandes momentos como actriz, pero también algunos sobresaltos en cada función. La actriz mexicana participa en la segunda temporada, la cual tendrá una gira por todo el país.

El drama de terror dirigido originalmente por William Friedkin (1973), basado en el texto de William Peter Blatty, en esta ocasión, tiene una adaptación bajo la dirección de Alejandro Herrera y la producción de Eduardo López.

“Soy el personaje de Regan MacNeil y estoy muy agradecida de hacer este personaje que llegó a mi vida hace tres años, que lleva del cine al teatro todo lo que esté en la película, ahora completamente en vivo”, comentó Paola Meixueiro.

El montaje, cuenta con un elenco integrado por Anna Ciochetti, quien alterna personaje de Chris MacNeil con Verónica Jaspeado.

“Viene un exorcista mucho mejor con todo lo que se vé en la película pero en vivo, eso e impactante. El teatro de terror en México no es muy común, de por si el género es difícil, porque hay una línea muy delgada entre la comedia y el terror. La puesta en escena logra realmente el ambiente, porque está producción tiene efectos especiales, en el cine puede ser más sencillo pero en teatro no”, compartió.

La joven actriz hace el polémico papel de Regan, mismo que fuera inmortalizado por la actriz Linda Blair en el cine, quien promete que habrá experiencias recargadas, donde el suspenso es la pieza clave para generar terror y una mayor cantidad de sobresaltos.

“Desde la primera temporada en 2019, nos han pasado cosas, quieras o no, es una obra con energías muy fuertes, pero en lo ensayos si nos pasaba que tocaban la puerta o cuando ingresábamos al teatro siempre había una Ouija en medio del escenario. Hubo algunos accidentes entre los actores, la verdad, yo no me sugestiono porque no sabes si estás jugando, por eso opto por hacer el papel y soltarlo al salir de cada función. En esta segunda temporada, nos han pasado cosas que la gente cree que son efectos, pero nosotros sabíamos que no estaban en el libreto; por ejemplo, cuando empezó a sonar el reloj o se destapó una botella”, reveló la actriz.

El Exorcista recorre México