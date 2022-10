Eminem cumple 50 años, así celebrar sus fans

Este 17 de octubre, el rapero estadounidense conocido como ‘Eminem’, llegó a sus 50 años de edad, algo difícil de creer dado que, al igual que Daddy Yankee, ha sabido mantener su apariencia y se ve mucho más joven de lo que es.

Con su éxito indetenible desde el año 1996, Marshall Bruce Mathers III ha aprendido a ganarse a su público de una manera diferente a los demás pues sus temas musicales se han mantenido en controversia a lo largo de estos años, ya que mientras algunos han criticado sus letras por la manera en que habla de diversos temas, otros se mantienen escuchando y cantando muchas de estas.

De esta manera, sus fans se encargaron de celebrar junto a él en este día especial para enviarle unas sinceras felicitaciones y buenos deseos a través de redes sociales a aquel chico que muchos recuerdan como aquel joven rebelde que hoy en día se ha convertido en una leyenda del Hip Hop.

“Cuando tenía 27 años y salió su primer disco, le dijeron que nadie se acordaría de él un par de años después. Y bueno… ahora es el artista que más singles de oro y platino tiene y aquí estamos celebrando sus 50 añitos. ¡Felicidades Eminem!”

“La música de Em me ayudó muchas veces a salir de lugares oscuros en mi vida, entonces happy birthday to the only number one Eminem (Feliz cumpleaños para el único número uno Eminem)”.

“Eminem cumple 50 años el día de hoy. 50 años de los cuales 34 ha sido de carrera musical manteniendo una posición sólida e inamovible en la industria del Hip-Hop. Feliz cumpleaños a Marshall Bruce Mathers III”.

“Un día como hoy (17 de octubre) hace 50 años, nació alguien que llegó al ‘Hip-Hop’ lo perfeccionó, lo revolucionó y lo llevo a otro nivel, para muchos el mejor rapero de todos los tiempos; feliz cumpleaños 50 al Rap-God Eminem”.