Noche de Bodas: Ludwika Paleta recibió críticas ante silencio por la trágica muerte de dos actores

Finalmente Ludwica Paleta rompió el celofán y dio sus primeras declaraciones sobre el fallecimiento de dos de sus compañeros de trabajo que hacían de “extras” en la película “Noche de bodas” donde ella y Osvaldo Benavides son protagonistas.

A su llegada de Oaxaca la actriz de 43 años, fue abordada por los medios de comunicación en el de aeropuerto de Ciudad de México, allí le preguntaron sobre este fatal hecho que sin duda enlutó a la producción y también a la familia de los dos actores.

Ludwika comentó que se encontraban contentos por haber terminado un proyecto que le llevo años cristalizarlo. Aunque triste por la muerte de dos compañeros que formaban parte del elenco de “Noche de bodas” que fueron identificados como Marco Antonio Curiel y Luis Manuel Gutiérrez.

“Estamos tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchísimos años planeando. Estábamos muy contentos de haberla hecho, terminamos un proyecto muy lindo que nos tiene muy contentos y satisfechos, pero con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción”.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención que hasta entonces Paleta no se había pronunciado sobre este suceso que cobró la vida de dos actores que murieron ahogados mientras disfrutaban de un día de descanso.

Incluso el último post publicado en su cuenta de Instagram es una fotografía de ella junto a su colega Osvaldo, quien también fungió de director del film y a quien la actriz le envió un mensaje con emotivas palabras:

“Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando.

Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad.

Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido … sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia.

Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón.

Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente.

Te amo ❤️” escribió Paleta.

El hermetismo de la intérprete de María Joaquina en la exitosa telenovela infantil “Carrusel” provocó la reacción de los internautas quienes no tardaron en criticarla y llamarla poco empática por la última publicación que realizó:

edgar12.mz: “Uy pues es de mucha felicidad acabar un proyecto tan bonito y de muchas bendiciones, lo que no puedo comprender es como publican como si nada hubiera pasado son dos seres humanos que perdieron la vida tan valiosas sus vidas como la de cualquier persona creo debería de haber un poco de empatía”

mar_menra: “No te costaba nada dedicar unas palabras a tus compañeros que murieron... Un poco más de empatía por las vidas perdidas”

pamefr99: En serio publicas esto y no que murieron dos personas y que le das el pésame a la familia??