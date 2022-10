¿Quién es Jorge López Lira?, el esposo de Sebastián Ligarde

Sebastián Ligarde es uno de los actores mexicanos más populares, reconocido por obtener diversos papeles de villano en las telenovelas, y aunque tiene varios años de ausencia, su nombre se vuelve a mencionar, luego de que se le detectaran dos tumores en el Colon, y aunque no ha querido dar declaraciones con respecto al tema, se sabe que ha recibido mucho a poyo por parte de sus fans y sobre todo por su esposo, Jorge López Lira, con quien vive desde hace muchos años.

De esta manera, Ligarde confesó durante una entrevista realizada por el programa ‘De Primera Mano’ que tanto su hijo, como su esposo se han dedicado a apoyarlo en este momento difícil, a pesar de que este último hace unos meses atrás sufrió la pérdida de su madre, por lo que igual el ahora profesor de actuación también ha tratado de darle fuerzas para seguir juntos en el camino.

¿Quién es Jorge López Lira?

Es el esposo de Sebastián Ligarde con el que lleva más de 20 años de relación, aunque fue en el año 2013 cuando este último decidió hacer pública su preferencia sexuales asegurando el amor que sentía por este hombre desde hace tiempo.

Actualmente ambos tienen una escuela de actuación en Miami, en donde imparten sus conocimientos, aunque Jorge es abogado, pero se encarga de ayudarle a Sebastián con su proyecto.

¿Cómo se conocieron?

Durante una entrevista realizada en el año 2018 con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el artista de 68 años confesó como fue que llegó a su vida su actual pareja, asegurando que fue un regalo enviado por su amigo Carlos, quien había muerto un poco antes de su encuentro con Jorge.

“Había fallecido mi mejor amigo; entonces, yo fui el que lo llevó al crematorio y todo lo que quieras. Yo estaba llegando a mi casa, donde yo vivo, con las cenizas de Carlos y, en ese momento, Jorge estaba saliendo del edificio, acababa de rentar un departamento en ese edificio”, dijo.

Asimismo, agregó que su pensamiento siempre ha sido que Carlos lo puso en su camino. “Siempre he pensado que Carlos me lo puso en el camino, porque yo no me di cuenta lo enamorado que estaba de mi mejor amigo. Yo no me di cuenta lo mucho que lo amaba, hasta que de repente se murió”, afirmó el actor.