Urbanic busca ganar la credibilidad y lealtad de los consumidores mexicanos

La marca británica Urbanic con presencia en Brasil, India y desde hace un año en México, y que actualmente cuenta con más de 20 millones de descargas de usuarios, busca mezclar la diversidad y el cuidado al medio ambiente y a la par, permite entender qué necesita cada persona para así ofrecerle la mejor opción según su estilo.

“La marca británica Urbanic busca ganar la credibilidad y la lealtad de los consumidores”, revela James Wellwood, socio fundador. / Foto: Urbanic

En entrevista, el socio fundador James Wellwood reveló los planes que la firma tiene para México para el resto del año y 2023, “Urbanic es una marca digital británica creada para servir y para otorgar derechos a partes tradicionalmente lectivas del mercado de consumo, brindándoles los productos más sostenibles y éticos al mejor precio”, expresó.

¿Cuál es el diferenciador principal entre México y otros países?

“En México lo que siempre he disfrutado mucho es la pasión de la gente y el espíritu, y en particularmente en cuanto a la moda, de lo que estamos construyendo en Urbanic. Son realmente, supongo, diferentes gustos y colores eclécticos y diferentes formas en que la gente quiere expresarse, lo que me parece muy refrescante. Pero sí, obviamente hay grandes diferencias en ciertas áreas, pero es un país maravilloso y con gente encantadora”.

¿Por qué escogieron México?

“Somos una marca británica, nacimos en 2018, somos una marca digital que básicamente brinda las últimas tendencias de la moda, pero también aprende de los consumidores para brindarles las tendencias que desean en gran parte, digamos, economías emergentes. Entonces, ¿por qué la Ciudad de México en particular? Bueno, antes que nada, me gusta estar aquí. En segundo lugar, porque, como decía, es una población joven, diversa. Es un país muy, muy grande con gente, comunidades que tradicionalmente, probablemente, en algunos casos, han sido privadas de sus derechos de la corriente principal de la moda y como negocio en el centro de lo que estamos haciendo con Urbanic. Y vamos, es la ruta difícil, pero la ruta que queremos seguir es salir y otorgar derechos a esas personas en comunidades que tradicionalmente han estado fuera de la moda y las últimas tendencias. Así que hicimos eso en la India. Y así, por todas esas razones, México es un mercado enorme y emocionante para nosotros. Sumado a eso creo, porque mencioné el color vibrante, el deseo de fervor patriótico también en México, y el deseo de prendas coloridas, extravagantes. Ese es un desafío realmente maravilloso porque, en última instancia, tenemos que hacerlo como empresa, nuestro objetivo es aprender dónde está nuestra tecnología, qué quiere el consumidor, cuáles son los gustos y las tendencias de nuestros consumidores, y tratar de satisfacer esas tendencias a través de nuestro equipo de diseño interno. Entonces para nosotros es una maravillosa apertura de diseños y gustos que esperamos cumplir. Entonces, sí, eso es, creo, un punto clave, realmente, sobre México”.

¿Cuáles son las expectativas que tiene Urbanic?

“Somos relativamente nuevos en México, casi un año. Así que realmente nuestro objetivo, como lo fue con India, y obviamente fuimos a Brasil antes de esto. Nuestro objetivo realmente es ganar la credibilidad y la lealtad de nuestros consumidores. Entonces nuestras expectativas, obviamente, cada vez que ingresas a un mercado como México, que es tan importante e integral para nuestro negocio y para América Latina en general, nuestras expectativas eran que íbamos a tener que trabajar muy, muy duro para ganar nuestros derechos para hacerlo bien aquí, y para ganar la lealtad de los clientes. Entonces, obviamente, en términos del conjunto de oportunidades, si tenemos éxito, lo vemos como una herramienta. Al igual que con otros mercados queremos salir y servir. Para que seamos fieles a nuestra identidad de otorgar derechos y traer a la mesa y ofrecer estos productos de calidad a precios accesibles a comunidades no solo de la Capital, sino también a sus alrededores”.

¿Cómo se reconstruye la idea del fast fashion y cómo se compite con otras marcas?

“Mira, todos estos son negocios exitosos. Ciertamente no vemos este negocio como tomar todo el mercado. Hay muchas oportunidades para negocios de alta calidad que también pueden agregar valor. No hablo mal de ninguna manera de ninguna competencia, por así decirlo, porque, como dije, eso no es lo que nos gusta. Y también, creo que hay mucha capacidad para convivir armónicamente. Entonces, para responder a la pregunta de cómo podemos competir con ellos, creo que tenemos que ganarnos nuestros derechos dentro de nuestro nicho. Y luego, con suerte, como debería ser, solo si le estamos dando a los consumidores lo que quieren, con suerte creceremos. Y estamos creciendo muy bien. Por el momento, nuestras tasas de crecimiento son del 200% al 300% al año. Entonces, si podemos continuar en esa trayectoria, entonces estamos en el objetivo donde nos gustaría estar. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos, tal vez, frente a otras marcas? Bueno, diría que realmente porque somos una marca digital, nuestro verdadero diferenciador es nuestra tecnología, nuestra IA y nuestro software, y la forma en que todo eso se integra en una cadena de suministro mucho más eficiente y, por lo tanto, cómo podemos ofrecer con esa mayor eficiencia. las prendas de precio asequible son un buen margen para nuestros clientes pero también, lo más importante, de forma sostenible”.

“Y cuando digo sostenible, hay una gran variedad de formas en las que puedes ver la sostenibilidad. En primer lugar, tenemos que tener un modelo de negocio sostenible, ¿no? Creamos puestos de trabajo en cada país en el que entramos. Así que tenemos un equipo fantástico en México, tenemos un equipo fantástico en India y toda nuestra gente local conoce las leyes y costumbres de cada uno de sus países mejor que nadie. Por eso queremos dar trabajo. Entonces, si no tenemos un negocio sostenible, no queremos estar creando y perdiendo empleos. Queremos seguir creando puestos de trabajo. Para el número uno, tenemos un negocio sostenible, nuestra tecnología, etc. Puedo entrar en quizás otro diferenciador central, que es la tecnología, el software de análisis de inventario predicho y personalizado que tenemos porque eso realmente golpea el corazón de nuestra diferenciación. Así que hemos invertido mucho en este software, este PIA que se llama análisis predictivo y de inventario. Y así como el consumidor interactúa con la aplicación en su celular, se le otorgan diseños específicos basados en lo que han buscado, categorías y gustos y ahí es cuando nuestros diseñadores se dan a la tarea de crear nuevos diseños que le podrían gustar al consumidor”.

