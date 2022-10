Famosas mexicanas que enfrentaron el cáncer de mama y lo vencieron

Este 19 de octubre de conmemora el ‘Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama’, un mes para concientizar a toda la población a través de campañas en redes sociales la importancia de detectar a tiempo cualquier tipo de irregularidad que se presente en los senos con la autoexploración y revisión periódica.

Por este motivo, esta vez te traemos la lista de mujeres del mundo artístico que han sido fuente de inspiración al vencer con la mejor actitud el cáncer de mama.

Angélica María

“fue el ginecólogo quien me dijo que tenía algo raro, que lo fuera a ver. Mi madre acababa de morir dos meses antes de un cáncer muy agresivo en el colon, Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a hacerme una mamografía y me hallaron un cáncer agresivísimo, tan agresivo como el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a tiempo. De esto hace 22 años, 23 años. Y aquí estoy”, confesó la actriz mexicana, luego de que en 1997 recibiera la noticia.

Por este motivo, Angélica tomó un poco de valentía y decidió quitarse uno de sus senos, a partir de ese momento, ha buscado crear conciencia sobre este tipo de cáncer.

Patricia Reyes Spíndola

Fue en el 2011 cuando a la actriz le detectaron cáncer de mama, lo que la conllevó a realizarse una mastectomía y reconstrucción del seno izquierdo, un poco después logró vencerlo. En el año 2015, su experiencia le sirvió para publicar un libro titulado ‘La vuelta da muchas vidas’, acá relata su lucha contra el cáncer de mama.

Daniela Romo

En el año 2011 la cantante mexicana fue diagnosticada con cáncer de mama, un acontecimiento que marcó su vida para siempre, gracias a su detección temprana logró vencerlo con un tratamiento efectivo.

“Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa. Afortunadamente fue temprano, por eso les hablo tanto de prevención”, confesó la famosa en el 2016

Alejandra Guzmán

“Yo me negué a dejar de vivir, de respirar, de amar. Cuando el doctor me entregó el diagnóstico, me di cuenta de que la vida era de papel. Vi la muerte frente a mí”, confesó la cantante luego de que se diera a conocer que le habían detectado un tumor maligno, motivo por el cual decidió someterse a una cirugía un par de días después de que le dieron el diagnóstico.