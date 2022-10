Gustavo Adolfo Infante: Otro famoso se suma a la lista de los que rechazan al periodista de espectáculo

Gustavo Adolfo Infante sigue en el ojo del huracán noticioso desde que el pasado mes de septiembre dejara ver las diferencias que tiene con sus compañeras de set en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, con quienes discutió acaloradamente en pantalla. Actitud que sin duda provocó el rechazo del público que pedían a la producción del programa que lo retiraran.

Gustavo Adolfo Infante acusa a Pati Chapoy de practicar brujería. / Foto: Instagram

Gustavo Adolfo quien reconoció el exceso se justificó con el hecho de no sentirse a gusto trabajando con Joanna porque supuestamente lo había desacreditado en distintas ocasiones, la última discusión ocurrió el pasado 8 de septiembre cuando comentaban sobre una nota de Sherlyn y Giovanni Medina.

“Creo que tengo mucho tiempo soportando las desacreditaciones, sobre todo de Joanna; a mí no me gusta ella y me dice: ‘Me amenazaste’ y no te amenacé, simplemente dije que no estoy a gusto trabajando con ella, yo hablaré con la empresa para decir que no estoy a gusto trabajando con Joanna y que la empresa tome la decisión”, señaló Infante.

Aunque el periodista de 57 años se disculpó con su compañera y que esta no le creyera el columnista mexicano sigue aumentando la lista de famosos que lo rechazan por la forma de ejercer su profesión.

Laura Zapata quien ya tiene marcadas diferencias con Infante recientemente arremetió en su contra ya que el conductor de televisión hizo eco de los señalamientos de Jorge Carbajal en contra de Verónica Castro a quien señaló de haber entablado conversaciones subidas de tono con menores de edad. Zapata lo llamó “gusano amorfo”.

Ahora se está metiendo con @vrocastroficial es un infeliz el gusano amorfo infame patas de molcajete sin cuello. No creo que esta basura piltrafa vaya a pedir disculpas a la gran Veronica !!! https://t.co/2UwaAMLy3L — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 6, 2022

No sólo la conocida villana de telenovelas está indignada por la actitud de Infante también el actor Julián Gil quien lo señaló de haber tergiversado una entrevista que le hicieron

Julián fue consultado sobre su desempeño como conductor del programa de espectáculos “Siéntese Quien Pueda” dijo que respeta el rol de los reporteros y comunicadores aunque sólo uno no tolera y se trata de Gustavo Adolfo Infante de quien señaló: “me parece un tipo nefasto”.

Famosos que rechazan a Gustavo Adolfo Infante: