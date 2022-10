Joven graba fenómeno paranormal durante trayecto a su casa

Siempre que se habla de sucesos paranormales las personas piden pruebas que permitan confirmar las historias que se narrar. Esta vez, una joven utilizó su cuenta de TikTok para evidenciar el supuesto fenómeno que habita por su casa. Izbet Areli narró con detalle cómo fue el encuentro con el ser.

Dos personas caminaban por una calle, cuando comenzaron a ver “una cosa” con las características de una personas, sin embargo, esta caminaba con cuatro extremidades. De la manera más rápida posible, sacaron sus celulares y comenzaron a grabar. Uno de los asustados preguntó: “¿Qué es eso? Dios mío”. A lo que su acompañante respondió que era una persona.

El extraño suceso atrajo a muchos usuarios, quienes cuestionaron qué es lo que había ocurrido: “De que raza es el perrito”, “Querido TikTok me lo podías poner a las 5pm no a las 3:30am”, o “uno ya no puede hacer ejercicio tranquilo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Izbet publicó un segundo video en el que aseguraba que el video no le pertenecía, pero había vivido algo con el “fantasma”. Según la joven, una noche decidió salir a correr a un parque cercano a su casa. En ese instante observó algo muy extraño, pero no le tomó mucha importancia. Días después, ella vio cómo algo pasaba en el pasillo de su casa. Tras hablar con algunos amigos, Areli duda si lo que se ve en el video es lo que la asustó. El problema es que después de ver las imágenes, tiene pesadillas y no puede descansar de la misma manera.

La grabación suma más de cinco millones de reproducciones . Algunas personas confirmaron la teoría de que el video “está maldito”: “si vi esa misma silueta e = me seguía algo y más tarde supe que esa cosa era una persona que se dedica a la magia negra y se convertía en nahual”, o “a mi también me pasan cosas bien raras, lo que a mí me ha funcionado es prender velas blancas, usar una medalla de San benito y rezar el salmo 91″.

Lo más visto en Publimetro TV: