Netflix: 5 Consejos de vida dichos por Sylvia Pasquel

Hace más de un mes se ha dado a conocer en redes sociales y diversos medios que Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, regresarían en una nueva producción realizada por Netflix titulada ‘Siempre Reinas’, en donde se muestra un poco la vida de las actrices, quienes tratan de “reinventarse” en su carrera artística.

Tras su estreno el pasado 2 de octubre, el reality show se hizo tendencia, generando diversos comentarios en los que muchos fans de estas 4 estrellas mexicanas, dejaron ver su opinión en donde resaltaba la rivalidad de Lucía Méndez y Laura Zapata, además de coincidir con la idea de que la única que fue a divertirse y disfrutar dentro del Reality Show fue Sylvia Pasquel.

Al parecer todo esto inspiró a la antagonista de ‘Amarte es mi pecado’ a crear un video, que posteriormente fue difundido en redes sociales, donde se muestra a Pasquel dando algunos Consejos sobre la vida.

“El que no oye consejo, no llega a reina, y estoy segura que tú. Sí, tú. Tienes que escuchar estos cinco consejos de tu amiga que te quiere, Sylvia Pasquel”, inicia diciendo la actriz en el material audiovisual, antes de empezar a mencionar los consejos, estos fueron algunos de ellos:

Consejo 1: “Para todos los haters del internet: Tres palabras mágicas, No me importa. ¿Qué si usas mucho filtro?: No me importa. ¿Que si subes muchas historias?: No me importa. Ah pero eso sí. Tú, tú si importas”.

Consejo 2: “Abrázate a ti mismo. A la única persona que vas a tener a tu lado toda la vida es a ti mismo. Así que abrázate, Valórate, apapáchate y se tú mismo”.

Consejo 3: “Déjate de compararte con los demás. Rodéate de gente que te haga sentir feliz. Y a los tóxicos, bloquéalos y déjalos de seguir”.

Consejo 4: “¿Tienes un sueño? Pues piensa en ese sueño, no se va a realizar solo. Tienes que ir tras de él. Aunque tengas miedo. Mira, yo con esta voz aguardentosa hasta tengo otra nueva canción”.

Consejo 5: “Se ching*n, pero sin ching*ste a nadie. Fin del Tema”.