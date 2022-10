Camilo celebra ‘El Día mundial de la Tribu’ y agradece a fans por hacer llegar este mensaje

Desde el primer momento en el que Camilo se abrió camino a la fama, empezó a crear una especie de movimiento en honor a sus fanáticos, a quienes bautizó con el nombre de ‘La Tribu’, algo muy particular por parte del cantante, ya que no solo se ha enfocado en su música, sino también en dar a conocer y guardar cada detalle que muy especialmente sus seguidores le han hecho.

Razón por la cual, el mismo cantante decidió tomar un día para dedicárselo especialmente a ellos, todos los que forman parte de esta comunidad que ha formado desde el primer momento, y es que cada 17 de octubre se celebra ‘El Día de la Tribu’, fue a través de su cuenta oficial de Instagram que dio a conocer esta fecha especial, haciendo énfasis no solo a estas personas que lo han acompañado, sino también al mensaje que hacen llegar en cada rincón del planeta.

“Hoy 17 de Octubre es el día mundial de La Tribu. Y lo que se celebra es que no estamos solos. Que en un mundo dividido, hay una Tribu que está hablando de amor y de unión”, explicó el colombiano, explicando también el significado de pertenecer a la comunidad.

“La Tribu es una familia viva, diversa, que crece sana, con semillas, raíces y frutos... con causas y valores contagiosos. La Tribu no está dejando el mundo tal y como lo encontró, por donde pasa queda un vistazo de alegría, de esperanza, una sospecha de que no todo está perdido. El amor no es una causa inocente sino la más grande de todas las revoluciones”, comentó.

De esta manera, con una serie de videos y fotografías en donde se muestra a él, a su familia y a su público, el papá de Índigo expresó su emoción al formar parte de este proyecto que creó desde hace aproximadamente 2 años. “Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser parte de La Tribu. ¡Feliz día! Viva La Tribu en todos los rincones de mundo”, finalizó.