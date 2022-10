El cambio de Look de Evaluna que genera controversia en redes sociales

Evaluna reaparece con nuevo look y recibe críticas : "que corte tan feo" Instagram @evaluna

Evaluna y Camilo se han convertido en una de las parejas más exitosas del momento, y aunque una que otra vez han sido criticados, para muchos de sus fans es difícil asistir a un concierto y no procurar a la cantante para que comparta escenario con el colombiano como es costumbre.

Y es que a pesar de su ausencia durante varios días, esta logró enviar un mensaje a todos explicando que muchas veces se le hacía complicado asistir por el hecho de ser mamá, lo que la hacía tener otros compromisos, por lo que invitaba a todos a ayudar a Camilo con el tema ‘Por primera vez’, uno de los que ambos siempre cantan juntos.

Esta vez, Evaluna regresa nuevamente a los escenarios pero en España, precisamente en un concierto que tuvo Camilo en la Puerta de Alcalá, en honor al Día de la Hispanidad donde muy emocionada salió para cantar junto a su esposo.

“Gracias Camilo por invitarme a vivir esto contigo. Gracias Madrid por un día soñado cerquita de ustedes. Los quiero”, escribió en la descripción de la publicación en donde se ven una serie de videos, el primero de ellos, el momento exacto en el que Camilo la llama al escenario.

Con un look un poco colorido y retro, se vio a la mamá de Índigo durante su presentación, una chaqueta de cuero con tiras de colores colgando en sus manos, una minifalda estampada y botas negras, completando todo esto con su cabello todo recogido en dos colas sosteniéndolas con pinzas de colores .

Una apariencia que si bien, muchos admiraron, otros por el contrario empezaron a criticarla.

Reacción en Redes Sociales

La publicación realizad a través de la cuenta personal de Evaluna hizo que surgieran opiniones divididas de su look, pues algunos de los usuarios se encargaron de criticar la manera en que se viste la famosa aun cuando ya tiene una hija.

“Sos muy linda, talentosa y ya sos madre, pero tu peinado es muy aniñado”.

“Como siempre, tan mal vestida”.

“Parece una niñita de 12 años”. “Ahora si es la chlindrina”.

Escribieron algunos de los usuarios, mientras que otros salieron en su defensa diciendo que se veía muy bien ese día.

“¡Me encantó el concierto! Eva te veías hermosa”.

“Oiga pero que problema, que si el peinado, que si la ropa, que si es la sombra de Camilo, que no la lleve a sus conciertos, pero que metidos somos los seres humanos, si el deseo de ellos es cantar juntos problema de ellos… Nadie sabe que sentimientos podemos llegar a herir con esos comentarios”.

“Bellos, que lindo que puedan vivir esas experiencias juntos”.

“Espero que cuando Camilo se presente en Ecuador te podamos ver también, no me importa la edad que tenga, son algo que el mundo está perdiendo: El amor y respeto. No pierdan su esencia”.