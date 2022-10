Alejandra Guzmán lanza “Tuya” y aclara que la conversación filtrada fue un adelanto de la letra

Todo parecía indicar que la cantante Alejandra Guzmán estaba disfrutando las mieles del amor luego que se filtraron unos audios de WhatsApp, bastante subidos de tono, en donde se escuchó a la cantante tener una conversación con su nueva pareja de identidad desconocida.

Los conductores del programa Ventaneando hicieron públicos los mensajes que llegaron de forma anónima en donde se escucha a la intérprete de “Mi peor error” hablar de una manera muy personal y pasional.

“Hola guapo, estoy pensando en tu boca”, se oye la presunta voz de la rockera, pero las frases van subiendo de tono, puesto que sigue con: “No puedo parar de sentirte dentro de mi, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca. Hay mucha magia, esto que siento es todo para ti”, comentó.

En los audios “La Guzmán” enfatizaba cómo se había sentido con la visita de este supuesto novio cuando se vieron en la playa, todo coincidía porque casualmente, el mar es el sitio que eligió para pasar sus días de reposo luego de la caída que sufrió en pleno concierto en Estados Unidos.

“Qué delicia los bezasos que me diste en la playa, me encanta ser tuya”, decía amorosamente la hija menor de Silvia Pinal.

Además de los audios también los conductores de Ventaneando mostraron unos mensajes de Whatssap que la artista tuvo con su enamorado secreto.

“Ya quiero verte, ya no puedo [...] frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama, sola, quitándome las ganas, no son tus manos las que me tocas”, comentó.

La conversación es de “Tuya” el nuevo tema de “La Guzmán”

Lo que jamás se imaginaron los conductores del programa y los cibernautas es que esa conversación supuestamente filtrada se trataba del nuevo tema musical de la “Reina de corazones”, pues fue ella misma quien hizo la aclaratoria:

“Rockeros, esa conversación siempre fue para ustedes 🤙🤙🤙 #DeChill!#TUYA ya disponible en todas las plataformas digitales (Link en Bio)! Vamos a prender esa llama 🔥”