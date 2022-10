Aracely Arámbula se refugia en terapias de risa para superar el dolor por la pérdida de su padre

Si algo es doloroso e incluso difícil de superar es la muerte de un ser querido y más si es algunos de los padres. Ese es el caso de Aracely Arámbula quien el pasado mes de julio vivió la pérdida física de su papa a los 84 años de edad a consecuencia de un infarto.

“La Chulé” como también se le conoce ya había confesado lo duro que ha sido para ella sobrellevar sus días luego de esta terrible noticia. Actualmente se encuentra grabando “La Madrastra” en la que es protagonista y ha dicho que ha sido difícil trabajar en esta etapa de su vida tan dolorosa.

“Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas; y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar [en las escenas] porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido”, expresó entre lágrimas en una reciente transmisión en vivo.

A pesar de los meses que han trascurrido para Arámbula el dolor sigue intacto. Sus compañeros de trabajo en La Madrastra la han ayudado a sacarle varias sonrisas para que pueda disipar su pena por algunos instantes. Uno de ellos ha sido su par Andrés Palacios.

“Han sido terapias de risa que agradezco enormemente por mi dolor personal, desde que partió mi papito me ha ayudado tanto porque me ponía a llorar y él me hacía reír. Le decía: ‘hazme reír, hazme reír’, hay que hacer una comedia musical”, comentó la actriz de 47 años de edad quien no descarta un nuevo proyecto de trabajo junto a Palacios.

“A mi padre le dedico todas las escenas, una historia que definitivamente me marca, después de las grabaciones voy a descansar un poco, voy a vivir mi duelo porque no he tenido tiempo para eso, fue en medio de la novela”, reseñó.

“Desde que partió mi papito, Andrés me ha ayudado tanto, porque me ponía a llorar y él me hacía reír”.