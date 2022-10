Así escribe Raphy Pina sus comunicados desde prisión

Hace unos días se dio a conocer cuál fue el “verdadero” motivo de la eterna rivalidad que han mantenido Don Omar y Daddy Yankee, quienes han dado su opinión desde su punto de vista, fue a raíz de estos comentarios que el productor Raphy Pina, quien en algún momento los representó a ambos, también saliera a dar declaraciones sobre lo ocurrido en ese momento.

No obstante, debido a que este se encuentra en prisión pagando una condena por porte ilícito de armas, ha generado diversas críticas, sobre todo por parte de algunos abogados que se preguntaban como hizo para enviar ese mensaje desde la cárcel debido a que en la misma no permiten teléfonos celulares.

Por este motivo, a través de su cuenta de Instagram, el productor de música urbana hizo llegar un mensaje a todos sus seguidores explicando cómo es el proceso para poder comunicarse con las personas que se encuentran fuera.

“¿Qué hace un Preso como Pina?”, así se titula el comunicado, en donde posteriormente describe como es su vida en prisión. “Pues un preso como Pina, podrá tener la fortuna fuera de las rejas pero en la cárcel es igual a los demás. Tiene 6 Teléfonos que provee la prisión y puedes llamar 510 minutos al mes. Cada llamada tienen una duración de 10 minutos, luego esperas 15 minutos para volver a usar. El horario de llamadas es de 6 am a 11 pm”, continúa diciendo.

Asimismo, comentó como es la manera de él poder hacer sus publicaciones en redes sociales y hacer llegar información a sus familiares. “(Pina) Tiene acceso a Email, con 6 computadoras que provee la prisión, tiene horario igual de 6 am a 11 pm, por cada email cobran unos centavos y hay que tener dinero en la cuenta para realizar. Cada email es verificado por el departamento de corrección y le dan aprove a lo que ellos entiendan. ¿Ya pueden entender un poco más de mis mensajes, cierto?”. “También recibimos cartas y enviamos las veces que queramos, tenemos un área de recreación gigante que tiene gym pasivo, máquinas de hacer ejercicios, cancha de balón pie, 4 canchas de baloncesto, 5 de handball”, comentó.

Aunque con respecto a las visitas, explicó que solo podían tenerlas dos veces al mes y solo dejan pasar a dos personas, durante 2 horas, donde además tienen que verse “a través de una cortina de plástico trasparente”, ya que “no puedes tocas a la visita en ningún momento”.

Para finalizar el texto en su publicación, Raphy Pina agregó que, “Este proceso, claro no se le desea a nadie ni mucho menos se alegren por eso, porque cuando llegue no vi restricciones de quienes no pueden estar, así que seas tú o alguien cercano le puede tocar”.

“A mí, no me vean derrotado, pues deje todo corriendo, veánlo como que estoy aquí en el piso de una prisión, pero no es porque me caí, es porque estoy esperando mi turno para volver a jugar handball que soy malo pero no me quito cómo en todo. También estoy estudiando para aprender y me restan tiempo y ver a mi familia lo más pronto posible con favor de DIOS. BTW esta es la foto Favorita de Vida. Espero que con esto, los Abogados y Fiscales de Instagram sepan que no estamos en Alcatraz”, concluyó el productor, aclarando que la fotografía también se tomó con una cámara de la prisión.