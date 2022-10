La reacción de Kevin Spacey tras ser encontrado inocente de abuso sexual contra Anthony Rapp

Si de algo estaba seguro Kevin Spacey era de su inocencia en el caso donde lo acusaban de haber abusado sexualmente de Anthony Rapp, cuando este era menor de edad. Un juzgado norteamericano lo ratificó fallando a su favor y su reacción ha dado mucho de qué hablar.

Anthony Rapp pedía una indemnización de 40 millones de dólares por daños emocionales causados por un presunto abuso sexual de parte de Kevin Spacey, en 1986, en un apartamento en Manhattan.

En aquel entonces Kevin Spacey (63) tenía 26 años y Anthony Rapp (50) tenía 14. De acuerdo con lo que informa Telemundo, el juzgado integrado por 11 personas (6 mujeres y 5 hombres) encontró incongruencias en las declaraciones del afectado.

Y por lo tanto, el juzgado en New York desestimó los cargos que se estaban presentando en contra de la estrella de “House of Cards”. Spacey no declaró a la salida de la sede judicial en la Gran Manzana, pero según el relato de quienes estuvieron en la sala, el actor de 63 años bajó la cabeza tras el fallo y después abrazó a su equipo de defensa.

Qué vergüenza para el movimiento #MeToo y todos quienes lo aplaudieron. Arruinaron la carrera de personas que van demostrando su inocencia. A Kevin Spacey hoy un jurado lo halló inocente. Con Plácido Domingo ocurrió algo similar. Satán aguarda por los calumniadores. 🇲🇽🇪🇸🇺🇲 pic.twitter.com/FtzwgdOEmd — Carlos Mota (@SOYCarlosMota) October 20, 2022

Sus abogados, encabezados por Jennifer Keller, manifestaron su alegría por la decisión final de las autoridades judiciales.

Dijeron que Kevin “está agradecido de vivir en un país donde los ciudadanos tienen el derecho a un juicio de jurados imparciales que toman su decisión basada en las pruebas y no en rumores ni en las redes sociales”.