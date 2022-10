Toni Costa muestra su nueva casa, “Es un sueño hecho realidad”

Un poco antes de su entrada a ‘La Casa de los Famosos’, Toni Costa se despidió de su hija Alaïa explicándole que estarían un tiempo separados con el objetivo de que al salir pudiera cumplir uno de sus sueños. “Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca”, le prometió el español a la niña.

Y es que a pesar de no haberse llevado el premio mayor, Toni estuvo satisfecho con los resultados, aunque nunca se le quitó de su cabeza ese “sueño” que hasta esta fecha fue que se le pudo hacer realidad.

Primero el famoso dejó en duda a todos y al mismo tiempo con un toque de alegría al colocar una fotografía en redes sociales donde aparece él firmando un tipo de documento, mientras que en su descripción realizó una dinámica para ver quien adivinaba que era lo que estaba haciendo.

“A ver familia, ¿Qué estoy firmando? (Y no digan: Un papel jaja) Pónganse creativos en la respuesta, pero no tóxicos jajajaja”, comentó, pero antes de esto dio gracias al todopoderoso por haber cumplido este sueño que desde hace tiempo deseaba ver hecho realidad.

“La próxima batalla o mejor dicho, mi sueño hecho realidad, gracias Dios y cada una de las personas que me apoyan, que creen en mí y que no me sueltan estando ahí siempre presentes deseándome el bien”, dijo, y aunque sembró la curiosidad en muchos, de igual manera le desearon lo mejor y aseguraron que en su cara se hacía notar la felicidad.

No obstante, fue un par de días después que mostró una fotografía junto a su hija Alaïa posando al frente de lo que sería su propia casa, agregando al lado de la imagen un escrito en donde da gracias a todos por sus buenos deseos. “Gracias familia por cada uno de sus mensajes, llamadas, comentarios y sus buenos deseos. Gracias por ser parte de este sueño y por apoyarme siempre”. Y asimismo, finalizar con una frase en donde indica que todo este logro es para su hija, “Princesa mía este logro es para ti. Te amo”, concluyó el bailarín.