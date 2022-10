Álvaro Ruíz, trae de vuelta el flamenco a Latinoamérica con una gira de conciertos

Con una guitarra bajo el brazo, un flamenquito “todo fresquito” con alguna que otra pizca de algún ritmo latinoamericano y la música corriendo entre sus venas, son las características que tienen a Álvaro Ruíz muy cerca de pisar nuestro continente.

El español ha anunciado una serie de conciertos por México y Colombia, -dos de las entidades musicales más importantes en el continente-donde sus seguidores son responsables de que su más reciente trabajo de estudio, “La Llorería” , haya llegado “hasta este lado del charco”.

“Noviembre”, “Todo lo que está bien”, “Tu risa” y “Siembro” , son alguno de los títulos que contiene este último disco, lo cuál, él mismo definió como un estilo que ha logrado consolidarse y termina puliendo un género que no tiene nombre.

Es imposible tratar de resumir en una frase el alma de Álvaro, pero si pudiéramos tener una máquina para ver los colores de el alma, la del cantautor podrían observarse de una forma muy similar a la que escuchamos en su dos discos anteriores junto con “La Llorería”.

Por otro lado, los meses escogidos por Álvaro Ruíz para visitar Latinoamérica son noviembre y diciembre , donde ciudades como Bogotá, Medellín, Calí, Guadalajara, Puebla y CDMX, tendrán el honor de presenciar a un cantautor que está dispuesto a revolucionar las almas desde una trinchera musical.

Álvaro Ruíz platicó con Publimetro sobre su carrera y las expectativas que se tienen para esta gira.

¿Quién es Álvaro Ruíz? ¿Qué es su música y cómo congenia estos dos ámbitos?

-Yo soy un muchachillo de Sevilla, del sur de España que cogí la guitarra por primera vez a la edad de nueve años. Empezar fue como un reto. Desde entonces siempre me ha gustado la música, siempre escucho música. He tenido la suerte de ir a concierto desde pequeño porque tengo familiares músicos, la verdad que le agradezco todo a ese niño que decidió coger la guitarra. Todo el camino que he podido labrar a lo largo de toda la vida y llegar hasta donde estoy ahora mismo.

Sabemos que haz lanzado tu nuevo disco titulado “La Llorería”, ¿cómo se complementan con tus discos anteriores y qué es lo que ahora está contando?

-De momento “La Llorería” está haciendo de alegría por todos los frutos que estamos recogiendo, así un disco que se ha trabajado con mucho cariño, con mucha paciencia, con muy buenos profesionales en Barcelona, en el tercer estudio con Carlos Manzanares, ha estado ahí pendiente de la producción musical y bueno, ha sido una pasada. Por ejemplo, los vientos he tenido la suerte de que grabarán Nati Peluso, que son chicos que están viviendo ahí en Barcelona y hemos podido contar con ellos; de hecho, los vientos tienen un gustito en el disco que yo, como como enfermo musical, no como persona que le gusta mucho degustar los discos, destriparlo parte por parte y ver las líneas debajo las líneas de batería, las líneas de viento todo esto, ¿no? Pues bueno, creo que se conserva y ese sonido es fresquito, pero tradicional al mismo tiempo y en comparación con los otros dos discos, este es el tercer álbum que lanzó, creo que he visto una una mejoría también en todo en general tanto en producción musical en búsqueda de sonido.

Me parece mucho más homogéneo, todo mucho más muy finito, digamos. Las letras son mucho más adultas. “La llorería”, el título del disco hace mucha referencia a 2020 y todo lo que le rodea, hay muchas canciones que se han compuesto en casa en pleno confinamiento, hay canciones que han inspirado también a raíz de estas historias que hemos visto en los últimos años. Entonces, “La Llorería” quería que fuera como eso, como una especie de sitio donde celebrar las penas. Ya tenemos bastante motivos para estar tristes, ¿no? No paran de salir noticias de mierda por todos lados, pero mi idea es como hacer una pequeña resistencia, no una resistencia hacia esas noticias de mierda, que tengamos un sitio donde reunirnos todos los llorones para, por lo menos, reírnos de nuestra propia desgracias.

Hablando de este lugar para llorar las penas, ¿Cuál es el sitio favorito de Álvaro para irse a llorar esas penas?

-Sí hay un rincón en este mundo es la playa de la Caleta en Cádiz, ciudad al sur de Sevilla es el sur de Europa. Es un rinconcito, ahí casi olvidado, pero con un encanto impresionante. Ese es un sitio al que me gusta irme, por poco, una vez al año, por lo menos da un paseíto por allí y ve un atardecer de allí. Te juro que me vuelvo para mi casa con las pilas cargadas.

Con respecto a tu gira por Latinoamérica, sabemos que haz tenido la oportunidad de venir por estos lados con El Kanka y con tu proyecto. Además, que México y Colombia son países muy importantes en el continente y que se abran estas fechas es porque algo está ocurriendo con tu música por acá, ¿qué genera en ti esta gira? ¿Qué podemos esperar?

Entre muchas otras cosas, por supuesto el cariño que le tengo ambos países a lo largo de la vida. He podido recorrerlos un poquito, conocerlos un poquito y da la casualidad de que todo me gusta, todo lo que veo todo lo que aprendo me gustó tanto de Colombia como de México no entonces ya pensé es una oportunidad para mí para para poder ir y seguir conociendo y hablando de música por allí y demás no, pero entre muchas otras cosas el de los últimos singles que presenté que fue junto a mi hermano el kanka es un bolerito que yo noviembre y gracias a esta canción. Bueno pues ahí como medio millón de visitas y la mayoría vienen de México no podría decir que unas 400 y pico mil visitas vienen de México entonces dijimos, tía, aquí está pasando algo creo que es el momento de apostarle a

Y bueno, ya había ido a México ya había funcionado el proyecto, se ve que el flamenco hay algunos locos por ahí por el resto del mundo que les llega y les gusta, no? Y bueno, pues yo agradecido me gustaría volver y me gustaría volver a vivir lo que vivió en otras ocasiones.

¿Tendremos sorpresas para las fechas en México?

-Los planes, o sea, harán hasta que llegue la fecha que en este caso es en diciembre. Sorpresas más bien, pocas. Vamos a ir a explorar, a ver qué es lo que pasa bueno, intentaremos contarles, por supuesto con con alguna colaboración con algún amigo. Intentaremos mezclar musicalmente que es lo que más nos gusta, pero de momento es eso: tengo tres fechas que serán en Puebla Guadalajara Ciudad de México y vamos a por todas.

Vamos a ver qué es lo que pasa en cada una de esas ciudades, porque uno no deja de ser eternamente principiante en esto, o al menos esa es la sensación que dan los años, que cuando crees que tienes ya dominado un campo, una ciudad, o lo que sea, de repente surgen otras cosas y y cambia radicalmente. Vamos eso, a ver qué es lo que pasa en el peor de los casos, me harto de comer tacos favorita, vamos, vamos a jugar. Tiene buena pinta, pero de momento venir a México y comer tacos.

¿Qué es lo que te llevar de México en el alma?

Me llevo la música y la gente que he conocido, la gente tan agradecida tan educada, cariñosa, tan cercana, tan amante de la música, de la cultura, las conversaciones que se tienen en México. Me quedo con eso, porque al fin y al cabo, un país lo hace la gente.

¿Qué planes a futuro tienes y qué mensaje tienes por darle a tus fans en Latinoamérica?

-El siguiente año viene cargado de conciertos con Kanka porque presentaremos disco a partir de marzo, estaremos por España, vuelvo un poco a mi otra cara mi cara B. Está siendo proyectos tanto el mío personal como el de Kanka y claro, este año tuvimos un descanso por el bien de su salud. A partir del año que viene empezaremos otra vez a la carga y la verdad que tengo muchísimas ganas. Creo que lo más bonito de mi trabajo es poder compartir ambas caras, ¿no? Lo que a mí me sale de dentro y además poder trabajar con un artista al que quiero y admiro, ya son muchos años dando vueltas por por estos caminos de Dios

¿Vas a seguir con tu proyecto, o sea, compaginarlo junto con tu alter ego con El Kanka?

-Por supuesto que sí, porque hasta ahora lo tenía un poco más previsto, año tras año cada vez más trabajo, entonces yo iba aprovechando un poco por mi cuenta para cerrar conciertos. Siempre, siempre he ido en paralelo y siempre he ido moviendo lo mío, pero este año, obviamente, me ha servido para mucho para tirar por mi cuenta, para poder organizarme e ir por mi cuenta México y a Colombia ha servido para muchos hemos recogido frutos, ahora tengo la suerte de contar con Santiago Vélez, mi queridísimo manager y amigo mío, -un saludo desde aquí- él es el que me está ayudando con la oficina, con los conciertos y demás, a ordenar un poco. Y estoy seguro que el año que viene vamos a saber compenetrar muy bien un calendario con el otro.

