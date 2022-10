El actor Ryan Reynolds cumple 46 años y sus seguidores recuerdan su matrimonio con Scarlett Johansson

El actor Ryan Reynolds celebra este 23 de octubre 46 años. Además del éxito de los personajes que ha interpretado, muchas cosas han pasado por su vida en estas más de cuatro décadas.

Ryan Reynolds, quien ha hecho carrera en la comedia y el drama, nació el 23 de octubre de 1976 en Vancouver, Canadá.

Comenzó muy joven. En 1993 fue parte de la serie “Fifteen”, que fue distribuida por Nickelodeon.

Además tuvo papeles en otras producciones como “Expediente X” y Sabrina, the Teenage Witch, pero su fama se consagra hacia 1998 con Two Guys, a Girl and a Pizza Place. Más tarde participó en Deadpool en X-Men Origins: Wolverine.

En su cumpleaños número 46 sus seguidores recuerdan su segundo matrimonio con la actriz neoyorquina Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson, con 37 años en la actualidad, se ha casado tres veces. Su primer matrimonio fue con Ryan Reynolds, entre 2008 y 2010. Para esa época él tenía 32 y ella 23 años. Se casaron en secreto en una ceremonia íntima en Vancouver, Canadá.

Se casó por segunda vez con Romain Dauriac, con quien tuvo a su primera hija, Rose Dorothy Dauriac. La pareja estuvo casada entre 2014 y 2017.

Johansson se casó por tercera vez con Colin Jost, con quien está desde 2022. Son padres de Cosmo Jost, el segundo hijo de la actriz nacida el 22 de noviembre de 1984 en Manhattan, Nueva York.

En marzo de 2022 se estrenó en Netflix The Adam Project (El proyecto Adam), que narra la historia de un piloto que busca salvar el mundo. “Tras un aterrizaje forzoso en 2022, Adam Reed, un piloto de combate y viajero del tiempo, forma equipo consigo mismo cuando tenía 12 años para salvar el futuro”, dice Netflix en su reseña.

Unos meses más tarde se estrenó, en agosto de 2022. Free Guy, película producida por Ryan Reynolds.

Detección temprana de cáncer

Como parte de un gesto para alentar la detección temprana del cáncer de colon, Ryan Reynolds y Rob McElhenney se practicaron una colonoscopia que compartieron en un video.

Para sorpresa de Reynolds durante el procedimiento, que consiste en insertar un tubo delgado y flexible a través del recto, los médicos le descubrieron un pólipo que fue extraído más tarde y que pudo haberse vuelto cancerígeno con el tiempo.

La salud mental

En mayo de 2021 el actor se sinceró de lo que ha significado padecer de ansiedad, lanzando un mensaje en el que muchos de sus seguidores se sintieron reflejados.

“Mayo casi ha terminado. También es el mes de concientización sobre la salud mental. Lo que me lleva a esto. Una de las razones por las que estoy publicando esto es por mi amiga de toda la vida, la ansiedad. Sé que no estoy solo y, lo que es más importante, aquellos como yo que programan demasiado, piensan demasiado, trabajan demasiado, se preocupan demasiado y todo, por favor sepan que no están solos. No hablamos lo suficiente sobre salud mental y no hacemos lo suficiente para desestigmatizar y hablar de ello. Pero, como con este post, más vale tarde que nunca, espero...”, escribió en esa oportunidad.