Lyn May, la vedette que hizo de su pasado un impulso para ser feliz

Lyn May apareció en el lobby del hotel con un gran sombrero y unos lentes oscuros cubriendo gran parte de su rostro. La vedette mexicana no suele pasar desapercibida, sobre todo por su diminuta cintura de 57 centímetros y sus curvas que atrapan las miradas de las personas que caminan a su alrededor, sobre todo al saber de quién se trata.

La bailarina y actriz carga con una gran historia dentro de la industria de entretenimiento en México. Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, ha logrado hacer su propio camino, donde ha pasado por pobreza, violencia y otros momentos difíciles que han marcado su vida. La vedette vive rodeada de una gran cantidad de polémicas: desde sus controversiales comentarios hasta su aspecto físico a los 69 años.

Con más de 50 años de carrera está dispuesta a enfrentar las críticas; además, bailar y cantar hasta que el cuerpo aguante, como ella misma lo mencionó.

“Nunca me canso, pero tiene que llegar el día en que te tienes que ir, porque todos lo tenemos que hacer. Hay muy pocas vedettes en México, no sé cuál sea la razón. Creo que las mujeres tienen miedo, son flojas, no quieren hacer ejercicio, pero no sé qué pasa. No debería desaparecer este oficio, pero ahora las chavas no se animan. Creo que se perdió ese glamur de combinar el baile con el erotismo, al que mucho señalan como un oficio poco respetado”, compartió.

“No dejo de trabajar ya tengo más 50 años de carrera. Tengo como unas 60 películas y he trabajado con los mejores actores que hay en México, como Jorge Rivero, Andrés García, el Indio Fernández y Antonio Aguilar, entre muchos otros”.

La actriz confesó que le gustan muchos los hombres, pero está dispuesta a vivir un romance con una mujer.

“Me he casado siete veces, me gustan mucho los hombres [risas]. Si me dice una mujer que le gusto, pues también me caso con una mujer, ¿por qué no?, que tenga lana [risas]”, afirmó la bailarina que tiene tres hijas.

La artista mantiene su carrera con presentaciones especiales en centros nocturnos y como DJ; también puntualizó que está al tanto de los comentarios, buenos y malos, pero que prefiere concentrarse en los positivos.

“Hay quienes te quieren y otros te odian. Tengo más seguidores que enemigos, me admiran, me mandan cariño y son lindos; algunos atacan mi aspecto físico, pero así es esto”, añadió.

Lyn May se prepara para celebrar su 70 años

Lyn May reconoció que pasa más de tres horas haciendo ejercicio, y eso le permite ser la envidia de muchas mujeres a sus 69 años de edad. La artista cumplirá 70 años, el próximo 12 de diciembre.

“Soy mujer sin complejos. Hay que vivir la vida, recibir amor y dedicarse a ser feliz, no a estar peleando”.