Mexicano realiza rap en las alturas como reto de Red Bull Batalla Aero Free

En los últimos meses, el rap ganó territorio en el muno del entretenimiento. Con el apoyo de Red Bull, cientos de personas han logrado hacer una profesión al arte de improvisar. Sin embargo ¿Hasta dónde llegan los retos de esta compañía austríaca?

La bebida del toro rojo es reconocida por llevar al máximo sus retos y, esta vez, decidieron subir a un freestyler para que improvisara desde un avión acrobático. Sí. Gerardo Ivan Ramírez Torres, mejor conocido como Dominic, participó en la Red Bull Batalla Aero Free, el cual es un nuevo desafío para improvisar mientras dan vueltas y más vueltas en el aire.

El joven de 24 años reveló lo difícil que fue improvisar en las alturas y más porque es uno de sus mayores miedos. Sin embargo, logró hilar conceptos durante tres rondas de 60 segundos a una altitud superior a los 300 metros de altura.

A partir de palabras, temas y preguntas distintas, el rapero mexicano aseguró que es bastante retador improvisar durante las acrobacias por causa de la fuerza g. “Sin más vueltas, por favor”, dijo antes de una de las rondas. “Todo que sea de lado, por favor, ya casi me desmayo, ya me caigo, ya no voy a poder seguir rimando, casi me da un paro cardiaco, sin embargo, quiero seguir rimando”.

El piloto encargado de este proyecto fue Jorge Malatini, el cual es uno de los pocos que poseen estas credenciales. La fuerza g que actúa, por ejemplo, en un vuelo acrobático, como visto en la serie, provoca reacciones momentáneas en el cuerpo, como el aumento de la masa corporal.

Hasta el momento, la grabación suma más de 63 mil reproducciones, donde se pueden leer mensajes como: “Casi que me quedo sin amigo”, “Dominic que educado y respetuoso, siempre dando las gracias”, o “Respetos para el gran Dominic. Se ve que fue muy difícil para él cumplir con esto, pero los tiene bien puestos y lo logró. Felicidades!!”.

