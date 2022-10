¿Y lo malo? Mujer llora en TikTok porque no tiene hijos, ni está casada

Las metas de cada persona cambian con forme pasa el tiempo. No existe lo bueno o lo malo, sin embargo, una mujer se viralizó por confesar su tristeza al no conseguir su meta, misma que se popularizó en la plataforma de videos cortos, TikTok.

Te recomendamos: Joven pierde trabajo millonario por grabar un video para TikTok

Angela utilizó su cuenta para colocar el siguiente texto: “Cumpliré 30 el próximo año, no estoy casada, no tengo hijos , siempre me voy a la cama con lágrimas”, mencionó la mujer en el TikTok. Además del texto, la usuaria mostró su rostro con lágrimas que demostraban el gran dolor por no ser madre.

En cuestión de horas el video se popularizó y consiguió más de dos millones de reproducciones y 122 mil reacciones. 19 mil personas comentaron las imágenes. Algunos reían, mientras otros entendían la situación de la mujer, quien no pierde las esperanzas de ser madre y encontrar el amor.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son: “Hermana, solo tengo 35, sin hijos, sin matrimonio. Tarde no significa nunca”, “Deja de llorar cariño, hay tiempo para todo. me casé a los 20, enviude a los 34, pero gracias a Dios tengo hermosos hijos”, o “Mujer, pero si eres hermosa y bella. Ya el Señor responderá tus oraciones”.

Lo más visto en Publimetro TV: