Profesora canta con sus alumnos: “Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar”

Muchas personas aseguran que la educación desde la infancia ayuda e influye en un mejor comportamiento. Por eso una profesora decidió crear, de manera didáctica, una lección para los pequeños. La profesora Cami Leiva utilizó su cuenta de TikTok para demostrar una canción muy peculiar.

“Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar. Si nada bueno que decir, la boca no debes abrir .Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar” , cantan los pequeños al mando de la docente.

La canción demuestra el respeto que se debe de tener por las otras personas y la reflexión a la hora de decir las cosas, porque siempre tienen un fuerte peso y, en ocasiones, una palabra puede herir de gran manera a un ser querido.

Hasta el momento, la grabación suma más de un millón de reproducciones donde se pueden leer mensajes como “ojalá muchos colegios lo copiaran”, “Que lindo ojala los papás lo entendieran también”, o “yo le mostré el video a mi hijo y le encantó la canta a cada rato”.

Muchas personas pidieron que este tipo de enseñanzas se realicen en México y que ayuden a los niños a identificar las conductas de violencia para no normalizar y descubrir el daño que pueden tener las palabras.

