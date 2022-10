Kate del Castillo cumple 50 años exitosa y enamorada: “Me siento feliz, plena y muy cómoda”

“Bienvenidos 50′s”, con esa frase Kate del Castillo celebró medio siglo de vida. La actriz mexicana publicó una serie de fotografías en Instagram, en blanco y negro, posando un body, lo que sin duda deja en evidencia que la edad es solamente un número, ya que se ve que la intérprete de “La Reina del Sur”, que está en su mejor omento.

“Son muchos sentimientos encontrados. ¡Son 50 años, medio siglo! Es muchísimo y no me había dado cuenta, la edad es un número y la verdad que me siento con mucha energía”, dijo la actriz en una entrevista ofrecida a la revista Hola!

Kate del Castillo nació en Ciudad de México, su trayectoria artística comenzó desde muy joven. En el año 1978, hizo su primera aparición en cámaras cuando actuó en la película “El gran escape” y en 1991, protagonizó la telenovela “Muchachitas”. Sin duda que el talento lo heredó de su padre, el primer actor Erick del Castillo.

A lo largo de los años Kate no paró en actuar y siguió experimentando tanto que la hizo conocida a nivel mundial, por ello probó suerte en tierras americanas, logrando participar en series como como ‘The Cleaner’ y ‘Weeds’, pero su gran éxito de esa época lo obtuvo con ‘La Reina del Sur’.

La hija mejor de don Erick no solo se dedica a la actuación, también al mundo empresarial con su “Tequila Honor Del Castillo”, elaborado en las tierras altas de Arandas, Jalisco, una de las de mayor tradición en el país en el destilado del tequila.

Otro de los proyectos de Kate es su propia empresa audiovisual. Dada la necesidad de crear sus propias producciones se unió junto a su amiga, la periodista y ganadora del Emmy Jessica Maldonado y la ejecutiva del mundo del entretenimiento Carmen Cervantes y juntas formaron Cholawood Productions.

“Creo que es también una etapa para mí importantísima como actriz porque es cuando los personajes más importantes me van a llegar, los personajes más intensos. También, como productora, estoy empezando a hacer otras cosas que antes no hacía, así que los 50 me están sentando muy bien y estoy muy contenta. Me siento feliz, plena y muy cómoda. Tengo mucho por hacer todavía”, aseguró Kate del Castillo a Hola!

“Como productora, quiero hacer de todo… desde cosas banales y divertidas que sean meramente entretenimiento hasta meterme a historias súper profundas, pero venerando siempre mis ideas”, agregó.

Kate del Castillo y su experiencia en el amor

En temas de romance son varios los que han tenido la experiencia de compartir íntimamente con Kate del Castillo, algunos relacionados al mundo artístico.

En el 2001 se casó con con el futbolista y comentarista deportivo Luis García, de quien se divorció por haber sufrido maltratos verbales y psicológicos.

Años más tarde, en el 2009, contrajo matrimonio con el actor Aarón Díaz, para ese entonces ella tenía 37 años y el 27, aunque la deferencia de edad no fue impedimento para que se unieran, tres años más tarde se separaron sin que se conocieran los motivos.

Actualmente comparte su vida con el director Edgar Bahena de quien incluso ha confesado estar muy enamorada. Después de tantos rumores confesó sentirse a gusto con esta nueva oportunidad en el amor:

“Es un chavo que, primeramente, me hace sentir muy en paz. Estoy muy tranquila, muy a gusto. Me hace mucha compañía… es un tipo inteligentísimo, súper talentoso. Sabe de música, de buen vino, de arte, de todo… Admiro mucho su talento. Es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”.

Kate del Castillo confirmó su relación con Edgar Bahena en marzo de 2022 (Cortesía)

Definitivamente esta nueva vuelta al sol le sienta muy bien a la estrella del cine y la televisión que deja muy en alto el nombre de México, quien no deja de ser hermosa, exitosa y con una belleza escultural dejando muy claro que la edad es solo un número.