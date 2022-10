¡Tenía hambre! Por comer más de 20 platos, corren a hombre de buffet

Un buffet es una modalidad para comer en diversos restaurantes, en la cual se puede consumir todo el alimento que se desee. Por eso, muchos comensales aprovechan esta oferta y comen todo lo posible hasta llenarse, pero ¿Qué pasa si un hombre come más de lo ‘permitido’?

João Carlos Apolonio contó, mediante su cuenta de Instagram, qué le sucedió a la hora de consumir 15 platillos en un local con buffet, el cual tenía un costo de 19.90 reales. El pintor pidió al mesero “ocho platos más ¿puede ser? Cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis”. Sin embargo, l o corrieron del lugar.

El trabajador logró comer los 15 platillos porque solo desayunó ocho piezas de pan. Según el afectado, ese nivel de hambre lo tiene por trabajar en obras, donde gasta mucha energía: “Al principio todo iba bien, me pedí 15 platos y me los trajeron, fueron 10 lasañas, tres ñoquis y dos fideos”, explicó Carlos.

Al escuchar lo que había pedido, un empleado le aseguró que no iba a poder con toda la comida y que si no consumía todo lo que pedía, el pintor tendría que pagar una multa de 9.90 reales : “Puedes estar seguro de que me vas a pagar para que deje de comer”, fueron las palabras que dijo el comensal antes de acabar con todo el alimento.

Después de pedir ocho platos más: “el mesero me miró con los ojos abiertos y le aclaré que con este último pedido ya terminaba y no iba a seguir, porque había comido ocho panecillos en la mañana”, hecho que provocó que el dueño le hiciera una oferta.

“¿Aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada”, fueron las palabras del cocinero.

“Esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante . El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, dijo en el video que se viralizó en Instagram.

