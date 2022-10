Flor Amargo cuenta cómo fue que perdió 70 mil pesos por fraude

En una reciente declaración publicada en redes sociales, la cantante y artista urbana, Flor Amargo dio a conocer que fue víctima de una estafa, lo que la conllevó a tener una gran pérdida económica.

Fue a través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook que la intérprete de ‘Luciérnaga Azul’ afirmó con lágrimas en los ojos la pérdida de 70 mil pesos, una experiencia muy desagradable para ella que quiso compartir con sus seguidores para advertirles la nueva modalidad de extorsión que se está utilizando.

“Qué bueno que me estafaron, porque ahora les puedo decir, uno: Cuídense, porque marcan como si fueran de verdad o sea de verdad te dicen ‘deposita aquí, deposita allá, no le estamos pidiendo nada, se tarda como 3 horas’, o sea te hacen creerlo”, advirtió la famosa a sus fans.

Asimismo, a pesar del mal momento que se encuentra viviendo, Flor Amargo asegura que se siente positiva ante la situación, ya que todo esto le ha ayudado a valorar la vida, y que más allá del dinero agradece poder respirar y tener a uno de sus amigos a su lado.

“Tengo lo más valioso, tengo un amigo que me ama y me quiere, se llama Leo, me está tomando este video, ha estado conmigo desde que comenzamos, aprendí que es lo más valioso y que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe”, confesó.

“Yo les digo a todos los que estén pasando por un momento difícil que confiemos, ahorita me siento así, nunca me había pasado, me quedé con 0.20 centavos y tengo muchas deudas pero no me importa porque si tengo todas las deudas pero ¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale que pueda respirar, cuánto vale que mi cuerpo esté trabajando para mi salud?”.

Dijo la artista urbana resaltando que ese dinero estaba destinado para pagar un seguro y algunas cosas que necesitaba cancelar antes de finalizar el año.

“Si me ven con lágrimas en los ojos es porque me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos que eran para pagar un seguro, me quitaron todo mi dinero que era para pagar mis seguros y cosas porque ya se acerca fin de año”, comentó Flor al inicio del Video.