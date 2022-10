Flor Amargo sufre amarga estafa de 70 mil pesos

Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, es una cantante y compositora mexicana reconocida en redes sociales por realizar diversos performances en toda la Ciudad de México. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a viralizarse el lamentable suceso que vivió la artista .

Mediante sus redes sociales, la compositora relató la estafa telefónica que vivió, misma que le costó más de 70 mil pesos . Todo el dinero era para pagar un seguro y gastos personales de la mujer. Tras el robo, la mujer quedó con solo 20 centavos en su cuenta, pero decidió compartir su conclusión del suceso.

“Qué bueno que me estafaron , ahora puedo decirles: cuídense porque marcan como si fueran de verdad, o sea de verdad te dicen ‘deposita aquí, deposita allá. No le estamos pidiendo nada, te hacen esperar como tres horas’. Esto sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí, me pongo a tocar en la calle, pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero”, expresó la artista mexicana.

Asimismo continuó: “Imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”, contó Flor Amargo, quien expresó que hay cosas más valiosas que el dinero: “Cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe, yo les digo a todos los que estén pasando por un momento difícil que confiemos”.

Para finalizar, Flor cuestionó a todos sus seguidores “¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale que pueda respirar, cuanto vale que mi cuerpo esté trabajando para mi salud?”. Hasta el momento, la grabación cuenta con más de dos millones de reproducciones; donde se pueden leer mensajes como “Y ya verás que lo recuperas! Eres inteligente y trabajadora ; esas son personas sin sentimientos, que viven de lo Ajeno!”, o “Has tu demanda ante la fiscalía y después a CONDUSEF, yo logré que el banco de responsabilizará y no pague nada. Ánimo hermosa!!!!”.

