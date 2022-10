¡Mente de tiburón! Hombre modifica su taxi para hacerlo “tiendita Oxxo”

Muchas personas disfrutan de comer un dulce o fritura mientras viajan en transporte para llegar a sus destinos. Por eso, un hombre decidió ‘tunear’ su taxi para transformarlo en una “tendita Oxxo”. Sin embargo, jamás pensó que se viralizaría en redes sociales.

Paola Miglio fue la usuaria encargada de compartir las imágenes de cómo se ve la unidad por la parte interna. Chicles, papas, aguas y refrescos son algunos de los productos que el hombre ofrece a sus pasajeros para que puedan disfrutar de mejor manera el viaje. Para que las personas conozcan los precios, el taxista puso una estampa con el costo en cada objeto.

Lamentablemente, la vista no es la mejor porque los alimentos están distribuidos por todo el respaldo, asimismo, restan espacio para las piernas. La gran visión enamoró a millones de usuarios, quienes logran viralizar el video. Hasta el momento, el TikTok suma más de un millón de reproducciones en la plataforma de videos cortos.

Algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación son “cómo hace para que no le roben?”, “no deja ver al pasajero, pueden desviar el.destino. peligro.”, o “espero no encontrarme un taxi así ...si no mi hija me pediría de todo”.

