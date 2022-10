¿Lo logró? Influencer que no quería trabajar consigue empleo

Nani es una joven creadora de contenido que se viralizó por un clip en el cual lloraba y aseguraba que no le gustaba trabajar. Medios nacionales, e internaciones, cubrieron el hecho y expresaron su punto opinión sobre el video de 24 segundos, pero ¿Qué pasó con la mujer después del ‘boom’?

La joven decidió salir a la luz y relatar todo lo que sucedió después de que masificara su pensar. Como primer punto, la influencer respondió a la constante pregunta sobre si es real o no su llanto: “Es chiste, pero si quieres no es chiste”, afirmó. La mujer aprovechó el tiempo para desmentir que “ya vive de las redes sociales y que todos la mantienen”. De manera abierta, Nani reveló que su ingreso mayor es Twitch, una plataforma de transmisiones en vivo. Pero hace unos días recibió una propuesta laboral muy interesante.

Según la usuaria de TikTok, una clínica de Uruguay se puso en contacto con ella para realizar una campaña publicitaria “llorando”: “En vez de decir ‘necesito a alguien que me mantenga’, yo tenía que decir: ‘necesito que alguien me pague la consulta del odontólogo’. Y me pagaron 500 dólares por eso”, revelo Nani.

Con el ingreso obtenido, la mujer se compró un iPhone, el cual todavía no llega a sus manos. Hasta el momento, el video suma más de un millón y medio de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “Me compre un iPhone” jajajajajajaj la amo”, o “ajajaja Nani yo soy d Uruguay y me apareció la publicidad en Instagram de la clínica”.

