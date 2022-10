Juanes comparte sus ‘Amores prohibidos’ en México

El músico y compositor Juanes volvió a reencontrarse con el público mexicano tras varios años de ausencia. El cantante colombiano tuvo una presentación en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, donde cantó sus éxitos y dio una sorpresa al adelantar una pequeña parte de su nueva canción Amores prohibidos.

El cantante @JUANES adelantó parte de su nuevo tema #AmoresProhibidos que saldrá en un mes y será parte del álbum que lanzará en 2023 @PublimetroMX #Guadalajara pic.twitter.com/sdf5LtuZHa — Gabriela Acosta (@gacosta13) October 26, 2022

“Esta etapa de hoy en día (...), mi mamá dice que la vida siempre es difícil para todo el mundo, vas por la calle caminando y observas a una persona que seguro lleva una cruz, no importa si es rico o pobre, sea católico o de un partido político. Todos somos seres humanos y llevamos algo que esta ahí, la vida no es fácil para nadie, pero con el tiempo he aprendido a balancear más las cosas entre la alegría, un show o llegar al hotel abrir un mail y encontrar algo que me pone súper triste o me llena de rabia; la vida y el día es un contante subir y bajar. Ahora, puedo manejar las emociones con más control, es lo que tengo que antes no tenía”, señaló.

Juanes prepara nuevo disco. (Foto: Gabriela Acosta.)

Juanes presentó un setlist que se dividió en momentos especiales, con temas como No tengo dinero, Nada valgo sin tu amor, Fotografía, Es por ti, La camisa negra, A Dios le pido, Querida, Luz y hasta un cover de Metallica.

“Disfruto el momento en que me encuentro, donde a pesar de lo complicado que ocurre en el mundo, hay mucho apoyo a mi música. Ver que hay niños, parejas y muchas personas cantando mis canciones es algo muy especial”, dijo al terminar su show.

El músico cumplió 50 años el pasado mes de agosto, por lo que decidió hacer el libro Juanes escrito por Diego Londoño, que ya está a la venta.

“Es una historia que comenzó como hace tres años y medio, porque tengo un amigo que es periodista en Medellín Diego Londoño, quien había escrito anteriormente la biografía de Andrés Calamaro. Cuando fui a Medellín a visitar a mi mamá, Diego fue a mi casa a leer el libro y me gustó mucho como escribía con mucha poesía y muy cinematográficamente, le dije: ‘Diego voy a cumplir 50′, y al preguntarle si se atrevía a escribir el libro, dijo que si. Contó todo a través de la mirada de mi mamá, mis hermanos, mis amigos, colegas, de la gente con la que he convivido durante mucho tiempo, con la que me quiere o no me quiere; son 50 horas de grabación, al final contó esta historia”.

Con una paz mental y una dosis de humor, el cantautor señaló que cumplir 50 años no lo hace sentir viejo.

“Al final, la mente siempre va madurando y la juventud no es algo físico, sino un estado que también está en la mente y que tiene que ver cómo uno ve la vida, a veces me pongo a pensar que quizá ya uno está viejo, porque ya no quiero ir a una discoteca (risas). Tengo más claridad y si quiero ir a un restaurante a conversar, no indica que esté viejo, es lo que quiero hacer. Esas cosas se da cuenta cuando llegan los 50, no justificando el tiempo que es relativo. Si alguien me dijera en este momento, si tienes la oportunidad de regresar a los 18 años, pues yo no regresaría... ¡Ni loco!, porque pesar de que tendría más juventud, en este momento tengo más claridad y me acepto mucho más ahora”.

“Hay mucha incertidumbre con lo que esta pasando en el mundo, la recesión, la guerra, la inflación, todo este tipo de cosas es muy loco. Algo que aprendí de Juan Luis Guerra es que hay que vivir un día a la vez”. — Juanes

Por último, Juanes hizo una reflexión sobre que le diría a aquel joven que comenzó un sueño hace más de 20 años.

“Le diría gracias primero que todo a ese joven por haber seguido su corazón, por haber soñado y haberse atrevido a pesar de la dificultades, porque no es fácil. Al mirar atrás, siempre digo que locura en la que yo me metí, haberme ido de la casa sin ningún tipo de plan establecido, más que los sueños y la canciones, pero Dios es muy grande, la suerte y todo. Ahora, agradecería a esa juventud que tuve en ese momento y que sigo teniendo. El tema de lo años y el tiempo es muy relativo”, dijo.

Después de México viajará a Estados Unidos, luego a Chile (13 de diciembre) y a su natal Medellín (17 y 18 de diciembre) para cerrar el año.

Viene nuevo disco

Juanes está emocionado por su nuevo material discográfico inédito, del cual dio un adelanto durante su concierto en Guadalajara, que es Amores prohibidos y que lanzará de manera oficial en un mes.

“Este año ha sido muy satisfactorio, he tocado muchísimo y he terminado de grabar mi nuevo álbum que saldrá pronto, la nueva canción sale en un mes que se llama Amores prohibidos, y el año entrante sale el resto del álbum. Mi deseo es poder tocar muchísimo, lanzar mi nuevo álbum y disfrutar la vida”, finalizó.

Conciertos en México

26 de octubre. Domo de la Feria, León.

27 de octubre. Auditorio Citibanamex, Monterrey.

29 de octubr. Tecate Sonoro, Hermosillo.