Kimberly Loaiza llega con su tema musical ‘Devoto’ a New York y aparece en ‘Times Square’

Kimberly Loaiza es una estrella de TikTok con más de 60 millones de seguidores en el mundo, ocupando el lugar número 8 de toda la plataforma. Inició su carrera musical en el 2019, donde rápidamente logró posicionarse como una de las artistas más reconocidas del momento con sus éxitos ‘No Seas Celoso’, ‘Me Perdiste’, ‘Mejor sola’ y ‘Después de las 12′. La primera oportunidad de estar en este espacio tan importante de Nueva York fue con su canción ‘Mejor Sola’ en el año 2021. Ahora llega a la cima con ‘Devoto’, y aparece en las Times Square de la Gran Manzana por segunda vez.

La cantante mexicana manifestó su felicidad en la descripción de su publicación y escribió: “Segunda vez en Times Square y yo siento la misma emoción, DEVOTO en New York. Gracias por todo linduras, sin ustedes no fuera posible, los amoooooooooo. Sigan escuchando esta canción que tanto me encanta”, expresó.

Su nuevo tema ‘Devoto’ se encuentra en las tendencias de música con más de 9 millones de vistas.

Kimberly ha alcanzado más de 900 millones de reproducciones en Spotify con tan sólo 12 sencillos. Ha logrado colaboraciones de talla mundial con Zion & Lennox, Ovy On The Drums y “Dimitri Vegas & Like Mike”.

Con esta nueva producción musical ha logrado despertar los comentarios de sus seguidores en redes sociales: “Los efectos, los outfit, la calidad, el tono de música, todos los detalles, la letra, el significado, neta amo la canción”, “Me quedé sin palabras con esta canción. Ritmo mexicano y todos los disfraces me gustaron. Obvio ya amo esta canción”, “Eres una mujer asombrosamente increíble. Te mereces todo el éxito”. “Ojalá algún día tenga la oportunidad de poder conocerte en persona y decirte cuanta inspiración me has inyectado, para continuar luchando por mis sueños. Orgullosamente MEXICANOS”, son algunos de los mensajes.

La famosa de 24 años invitó a sus seguidores a reproducir este nuevo tema por todas las plataformas digitales y expresó en su Instagram que “Es mi canción favorita de todas las que he hecho y sé que les va a encantar, la hicimos con mucho amor para ustedes”, agregó.