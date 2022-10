Pablo Lyle: ¿Qué ha sido de la vida de su esposa e hijos mientras se conoce su sentencia final?

Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, declaró en su juicio y aclara si están o no separados Instagram: @anaaraujof

Este miércoles se tenía previsto que se celebrara el juicio a Pablo Lyle para conocer el dictamen luego que el pasado 4 de octubre fue declarado culpable de homicidio involuntario. La jueza Marisa Tinkler informó que se posponía la audiencia en la que se esperaba conocer los años que pasaría en prisión por la muerte de Juan Ricardo Hernández, trascendió que la pena oscila entre 9 y 15 años aproximadamente.

Sin embargo, los abogados del actor mexicano podrían apelar a un nuevo recurso, que de ser admitido el intérprete del personaje de Esteban Narváez Gutiérrez en la telenovela “Por siempre mi amor” no pisaría la cárcel si logra que le acepten esta apelación y es la de solicitar un que se celebre un juicio en otra ciudad argumentando que el jurado está influenciado por lo mediático del caso que se desarrolla en Miami, ciudad donde ocurrió todo.

Pablo Lyle

Mientras transcurren los días hasta que llegue el 14 de noviembre, nueva fecha propuesta por la jueza Tinkler, Lyle seguirá bajo arresto hasta que llegue el momento final y se conozca el giro que tomará su vida.

Lo que sí es un hecho que sea la decisión que sea, la familia e hijos de Pablo Lyle los más afectados son su esposa, Ana Araujo y sus dos hijos, quienes no han convivido con juntos desde el 2019, año que ocurrió el altercado.

¿Quién es la familia de Pablo Lyle?

Pablo está casado con Ana Araujo desde el año 2011, aunque ya habían tenido un noviazgo cuando eran adolescentes que duró muy poco y 8 años después se reencontraron y decidieron casarse en 2014.

Tienen dos hijos: Aranza de 11 y Mauricio de 7, este último es el único hijo biológico de la pareja ya que Aranza es hija de Ana de una relación previa, sin embargo, la niña sólo tiene en su registro la figura paterna de Pablo Lyle.

Así lucen los hijos de Pablo Lyle, el actor que fue declarado culpable por ‘Homicidio Involuntario’ Instagram: @pablolyle

Desde que el actor de 35 años permanece bajo arresto domiciliario su esposa ha tenido que trabajar para sacar adelante a su familia. Ana es repostera y decidió emprender en su propia empresa “Skinny Bakery”, una marca de postres horneados sin azúcar ni harina refinada.

Araujo de 33 años oriunda de Torreón, Coahuila también tiene su propio podcast “My wellness friend”, donde se comunica para hablar temas de bienestar y nutrición ya que es egresada del Institute for Integrative Nutrition como coach en salud.

En meses anteriores Ana, quien se ha caracterizada por ser muy discreta, ofreció declaraciones para el programa Ventaneando sobre su experiencia como una madre que le tocó hacerse cargo sola de sus dos hijos:

“Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país y pues te quedas como cabeza de familia y no queda de otra más que chambearle. Se me han abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas. Entonces sí ha habido un crecimiento para mí. Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona”, explicó la esposa de Pablo Lyle.

Mientras se decide el futuro del actor de Mazatlán, tanto a él como a su esposa e hijos les tocará quedarse con los recuerdos que quedaron plasmados en imágenes de los momentos más felices que han vivido como familia.