Preparan grabaciones de la telenovela ‘El amor invencible’ Este será el elenco

Una gran emoción vive el elenco de actores de ‘El amor invencible’ al recibir la noticia de que ya comenzarían a reunirse para finiquitar todo sobre el inicio de las grabaciones de este melodrama. Con grandes figuras de la televisión, pronto inicia un gran proyecto para los amantes de las telenovelas. Esta historia consta de 70 capítulos que serán emitidos a partir del 6 de febrero de 2023 por el canal Las Estrellas.

Según se ha dado a conocer por el productor Juan osorio, “El amor invencible” será un remake de la telenovela portuguesa ‘Amor salado: la esperanza nunca muere’, que cuenta la historia de Leonor, una joven de 16 años que se enamora de Gonzalo, un piloto de autos de 24 años quien solo termina jugando con sus sentimientos y no la toma en serio. Durante la trama, Leonor queda embaraza y él no se hace responsable de los bebés. Sin embargo, cuando el padre de la chica se entera de su estado, obliga al famoso corredor a responsabilizarse.

🚨 ELA ESTÁ VOLTANDO!



Primeiras imagens oficiais de Angelique Boyer e Daniel Elbithar de "El Amor Invencible", nova novela da Televisa onde ambos serão protagonistas junto com Danilo Carrera. pic.twitter.com/6geW8PVhcs — Henrique (@Henrysouzah) October 24, 2022

Hasta el momento no se han definido los protagonistas pero hay dos propuestas importantes como la del ecuatoriano Danilo CarreraY Angelique Boyer sin embargo, el mismo productor se encargará de dar los detalles finales antes del inicio de las grabaciones el 7 de noviembre. Ya salieron a la luz varias fotografías de los integrantes de esta producción.

Te presentamos el elenco de ‘El amor invencible’

Angelique Boyer

Danilo Carrera

Daniel Elbittar

Leticia Calderón

Arcelia Ramírez

Alejandra Ambrosi

Juan Soler

Marjorie de Sousa

Marlene Favela

Guillermo García Cantú

Víctor González

Anette Michel

Luz María Jerez

Segundo informações de Bryan Lagranda, Marlene Favela pode ser a terceira protagonista de "El Amor Invencible" ao lado de Angelique Boyer e Silva Navarro na nova produção de Juan Osorio.#ElAmorInvencible pic.twitter.com/bpaavxFeOk — Boom Novelas (@boomnovelas) August 25, 2022

Los seguidores no se quedaron atrás y ansiosos por conocer los detalles de la historia, compartieron sus comentarios: “Ahhh la reina está de vuelta”, “Ojalá y tengan una gran química”, “Que no sea Danilo el protagonista, no tiene Fuerza para estar al lado de la Reina. Angie con Daniel”, “La mejor actriz de televisa Sin duda”, son algunos de los mensajes de los fans.