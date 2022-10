Andrea Legarreta seguirá como conductora de Hoy, sin intenciones de participar en telenovelas

A pesar del éxito que tuvo Andrea Legarreta interpretando algunos personajes en varias telenovelas por ahora no está en sus prioridades volver a algún proyecto dramático. Así lo dejó claro en las recientes declaraciones que ofreció a propósito de la continuidad que tendrá su presencia en el programa HOY de donde ella es una de las conductoras.

Andrea recordó la última participación como protagonista, pese a que fue una bonita experiencia por lo pronto no tiene propuestas de ese tipo para desarrollar y por ahora tampoco está en sus planes realizar trabajos de este tipo.

“La última que hice que fui protagonista fue Vivan los niños, que era la maestra Lupita, a la fecha tengo unos fans de este tamaño (altos), y ya mis niños de ahí se están empezando a casar. Después hice algunas actuaciones especiales”, dijo Andrea.

La actriz de 51 años tiene como prioridad dedicarle su tiempo libre a sus hijas y compartir con ellas, oportunidad que le permite trabajando como conductora de Hoy.

“La verdad es que con los años he disfrutado mucho estar con mis niñas, poder acompañarlas, poder estar presente, y el programa a mí me da la facilidad de poder hacer otros proyectos. Trabajar, ser la imagen de algunas marcas, estar con mis niñas, apoyarlas, acompañarlas, aconsejarlas, Erik viaja muchísimo, está mucho tiempo en gira o está metido en el estudio, y para mi estar presente es muy importante”, refirió la famosa.

Aunque por los momentos Legarreta se siente bien, como conductora de Hoy, no está cerrada a la posibilidad de ejecutar otros proyectos, siempre que le permitan cumplir con la condición auto impuesta; compartir con sus dos hijas : Mía y Nina, hijas del actor y cantante Erik Rubín con quien se casó en el año 2000 y hoy es considerada una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo mexicano.

inalmente, la conductora de televisión de 51 años dejó abierta la posibilidad para hacer otro tipo de proyectos.

“Hice una peli hace relativamente poco (tiempo) con Nina, la de Mamá se fue de viaje. Estuvo bien padre y, al final, bien lindos, querían que estuviera y se acomodaron un poco mis horarios, y estaba trabajando con mi niña. No es que no me den ganas, me gustaría probar otras cosas”, agregó.