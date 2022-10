Daniel Habif: ‘el corazón no es un lugar para turistear, hay que quitarse los zapatos para cuando te dejen entrar’

Daniel Habif no es un hombre de un solo sentimiento, a lo largo de los años ha logrado explorar su mente para sanar el alma, en ciertos momentos. El conferencista se ha convertido en una especie de líder que brinda a sus aliados armas para salir victoriosos en la guerra llamada vida.

Ahora, está de gira con Ruge, que como él mismo define, “es una visita a las dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales de los nudos personales y profesionales que debemos desmantelar. Esta experiencia nos otorga un arsenal de armas que nos llevará a establecer una nueva relación con las circunstancias que te paralizan o estancan, creando una estrategia efectiva para desarmar los trucos que se esconden en la fabulosa perfección de nuestra mente y psique”.

El emprendedor mexicano ha logrado compartir sus pensamientos a mucha gente, que lo ven como una inspiración, “es un privilegio que alguien te otorgue la confianza de abrirte su corazón es algo muy honorable, porque el corazón no es un lugar para turistear, es un lugar tan preciado que hay que quitarse los zapatos para cuando alguien te deja entrar. Busco ser un una persona responsable, no siempre logro cumplir las expectativas de todo el mundo, pero cuando tengo la fortuna de encontrarme con alguien que ha tenido un cambio de naturaleza o testimonio, siempre lo agradezco”, dijo Daniel Habif.

“Ruge no es una noche de pura motivación dentro de un club de optimistas absurdos que negamos la realidad y no nos damos cuenta de los infiernos terrenales que nos rodean, sino todo lo contrario, es un entrenamiento muy particular y personal para adquirir herramientas y con estas herramientas desmantelar algunas cosas que en realidad nos dejan estáticos — Daniel Habif

El líder del movimiento Inquebrantables, con el cual motiva a las personas a encontrar sus flaquezas, reveló que no es Dios, sino un ser humano que comparte sus aprendizajes y miedos, para que pueda ayudarle a otra personas.

“Muchos me han salvado a mí, de repente, paso por tristeza y vulnerabilidades y el mensaje de alguien que no conozco me ayuda a mi trabajo, por eso vale la pena lo que hago. Ruge explora desde la ciencia el poder que el miedo tiene en aspectos como la soledad, la permanencia en el dolor, la ausencia de control, la comunicación social y el rechazo del amor. Se entregan las herramientas para que las uses con destreza, así tu habilidad eleve tu productividad”, comentó el conferencista de 39 años.

Habif no solo ha tenido que lidiar con el miedo, la inseguridad, sino también con la ansiedad, “es una euforia, acá hay un peso mental espiritual y durante los testimonios, que suceden de lunes a domingo en mi vida, no siempre sé cómo manejarlos, porque a veces tengo que decepcionarlos, porque me provoca ansiedad”.

Fue el propio motivador, quién cuestionó para que sirven sus frase o videos, “a lo mejor no lo sé explicar todo bien, pero yo sé que el impacto que pueda tener en una sola persona para que transforme su vida, me es suficiente”.

Ruge por toda Latinoamérica

Daniel Habif espera visitar más de 90 ciudades con su nueva gira por México, Centro y Sudamérica; además, España.

“Quiero provocar experiencias que inviten a hacer una visita salvaje a la psique humana, desde la postura de la psicología, la ciencia, biología y los resultados fisiológicos que tiene el miedo en el individuo. También, la parte del misterio, no desde lo esotérico sino el misterio, es una experiencia que dura casi tres horas y media”, adelantó.

Conferencias sin “perreo”

El también escritor hizo una comparación entre un concierto y sus conferencias, “aquí no hay perreo”.

“Si para un cantante presentarse en un auditorio es un sueño, ahora imagina para un escritor parecer que estás 20 veces más lejos porque no es una noche de perreo (risas), entonces reunir a la gente para este tipo de eventos, que no voy a decir desde una postura tan petulante, pero es casi un acto revolucionario reunir a la gente en un momento donde es más fácil unir al gente en contra de algo, que en favor de algo, pues si es un gran reto”, señaló para terminar con un suspiro.

Frases de Daniel Habif

“Ruge es una diminuta aportación al bienestar de la sociedad en general”.

“Hablamos de la muerte, de como es cada vez más inoportuna, parece que se sale a pavonearse con sus mejores vestidos”.

“Ruge o espera ser devorado”.

“Cada vez estamos más llenos de máquinas, ayudar a los jóvenes a hacer ayuno de redes sociales, es mi aportación”.

“Por lo menos sé que la gente que viene (conferencias) sale mejor de lo que llegó, y si no les gusta, tráiganme a sus enemigos (risas)”.

“Nos venden seguridad y lo pagamos con la libertad”.

Presentaciones en México