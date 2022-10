¡Qué miedo! Usuarios relatan historias paranormales en el Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más utilizados en todo el país. Este medio conecta a millones de personas que viven diversas experiencias dentro de sus instalaciones, sin embargo ¿Ocurren sucesos paranormales en el Metro? Una cuenta de Facebook decidió cuestionar a sus seguidores para conocer la respuesta.

“Cuéntenme una historia de terror y miedo que les haya pasado en el metro, o alguna que les hayan contado”, es la descripción que colocó la página. Algunos citadinos decidieron colocar las anécdotas más extrañas que han vivido en el Sistema de Transporte Colectivo:

“Una vez iba rumbo a mi trabajo en el metro chabacano, justo cuando estaba por llegar a la estación, vi en el túnel a un muchacho con una gorra blanca sentado en una bardita que hay por ahí. Llegando a la estación estaban sacando el cuerpo de un muchacho de gorra blanca que se había caído en las vías , no sé si fué coincidencia”, colocó Veronica.

“Era el primer año de pandemia, descansaron a todos los compañeros vulnerables ante covid y salía del trabajo muy tarde. Eran aprox las 11 pm, abordé el Metro de la línea azul con dirección a taxqueña. El Metro venía muy vacío, al menos en el vagón que subí yo venía solo, bajé mi cabeza y cerré mis ojos para descansar un poco, en una de las estaciones escuché que subió alguien y se sentó enfrente de mí. Abrí mis ojos y solo ví sus zapatos, a la siguiente estación levanté la mirada para ver en qué estación iba y pude ver a la persona que venía enfrente de mí, era una mujer me venía viendo fijamente y no dejaba de sonreír 😳 me tuve que bajar a la siguiente estación para ser exactos en nativitas”, comentó Andrés.

“Una vez en la línea azul entre normal y colegio militar, entramos al túnel y nos tocaron el vidrio de la ventana de la puerta” , es una de las tantas historias que publicó un usuario de Facebook, demostrando que más de una persona ha vivido algo paranormal. Hasta el momento, el posteo suma más de cinco mil comentarios y ocho mil reacciones.

