Fanáticos de ‘House of the Dragon’ critican momento violento en el final de la temporada

House of the Dragon | Imagen: HBO

La precuela de la popular serie de HBO que narra la historia de la casa Targaryen,’House of the Dragon’, ha sido criticada por sus fanáticos por presentar un momento violento en el final de la temporada. La historia está basada en el libro “Fire & Blood”, de George R.R. Martin, que es también cocreador y productor ejecutivo de la serie.

¿Por qué Vhagar desobedeció a Aemond y mató a Lucerys y Arrax?

Inició la danza de los dragones en medio de una terrible tormenta. Una guerra fratricida, sangrienta y cruel. Donde los príncipes y los dragones se batirán en fuertes combates. En el último capítulo se mostraron las primeras víctimas de la matanza:

Vhagar mató a Lucerys y Arrax porque la provocaron para que enfrentara al dragón más joven cuando la atacó. Los dragones no son esclavos, y eso significa que son capaces de pensar de forma independiente. En ese sentido, Vhagar decidió tomar el asunto por sus propios medios al matar a Luke y Arrax.

El Episodio de ‘La reina negra’, se presentó en el último capítulo donde se refleja la presencia de todos los negros a diferencia del episodio anterior que aparecen todos los verdes. Ante este final, los espectadores comenzaron a opinar al respecto: “El último episodio podría haber terminado mejor, otra decepción”, “Y así es como arruinas toda la temporada en un solo episodio”. “El episodio 10 fue una decepción, por favor dejen en paz al demonio de Sara Hess”.

“La polémica de Daemon ahorcando a Rhaenyra no la entiendo, encaja completamente con su personalidad impulsiva, lo que no encajaba era el Daemon que nos venían mostrando hace algunos capítulos”.

“Fue mucho mejor o me gustó mucho más el final de temporada de The Rings of Power que el final de House of the Dragons”, “Ese último episodio apesta”, son algunos de los comentarios.