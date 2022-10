¡Hay tiro! Hombres ‘arreglan’ diferencias en plena avenida de la CDMX

Muchos hombres suelen ‘resolver’ sus diferencias con golpes. Como si no existiera una manera civilizada de arreglar algún conflicto, las personas recurren a la violencia para demostrar “quién tiene la razón”. Además de esta mentalidad, el caos en la Ciudad de México provoca que los citadinos reaccionen de manera inesperada en lugares peligrosos, tal como los sujetos que se viralizaron por convertir una avenida de la CDMX en ring.

Sí, un par de conductores tuvieron un conflicto por lo que descendieron de sus vehículos y comenzaron a golpearse en medio en los carriles de alta velocidad de la avenida Benjamín Franklin, cerca de la estación del Metrobús ‘De La Salle. Durante más de un minuto, los implicados detuvieron el tránsito y demostraron su habilidad para el box.

Imagínate vivir en Alemania y perderte estas joyas. pic.twitter.com/QHTn0YUwCZ — Mr. Mau (@elmaugarcia) October 26, 2022

Algunas personas detuvieron sus actividades para convertirse en espectadores de los hechos. Mau García fue el encargo de compartir el suceso en sus redes sociales con la leyenda: “Imagínate vivir en Alemania y perderte estas joyas”. La grabación suma más de 770 mil reproducciones donde se pueden leer mensajes como: “El que no trae playera se nota muy preparado”, “Vivo en Alemania y no me pierdo de esto. Una joya lo qué pasa en CDMX”, o “¿Alguno atinó un solo golpe?”.

Dentro de los mensajes, la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) emitió un mensaje para uno de los implicados en el conflicto: “Buena noche, agradecemos su reporte, con la información brindada se genera el reporte a la unidad el cual será turnado con el área de Taxi: Dirección Operativa de Transporte Público Individual para la atención. De contar con ubicación favor de compartir por favor”, finalizaron.

