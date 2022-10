El grupo de k-pop TFN estrena el sencillo ‘AMAZON’ y a la par completan la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4. / Foto: Cortesía

TFN, previamente conocido como T1419, completa la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4, que se lanza con un nuevo sencillo y video ‘AMAZON’. Presentado bajo el sello de MLD Entertainment, la nueva música de TFN ya está disponible en las plataformas digitales.

El grupo de k-pop TFN estrena el sencillo ‘AMAZON’ y a la par completan la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4. / Foto: Cortesía

TFN comenzó su viaje BEFORE SUNRISE con el mensaje de encontrar “su verdadero yo”. El EP cuenta con un total de cinco canciones, incluyendo el sencillo de enfoque “AMAZON”, “Deep dive”, “BLOOM” y “SLATE”, en las que los miembros de la agrupación participaron en la composición de sus letras. Sin lugar a duda, con el cierre de este capítulo, el grupo ha evolucionado musicalmente.

‘AMAZON’ de TFN lleva al público a buscar y encontrar “su verdadero yo” en la jungla, tal como aparece en el video musical. Además, el coro adictivo te atrae con una actuación intensa que te impulsa a bailar.

El grupo de k-pop TFN estrena el sencillo ‘AMAZON’ y a la par completan la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4. / Foto: Cortesía

Por su parte, el video de “AMAZON” fue dirigido por el reconocido Marlon Peña, quien ha dirigido exitosos videos como “Con Calma” de Daddy Yankee, que superó los 2500 millones de visitas, y “De Vuelta Pa’ La Vuelta” de Daddy Yankee y Marc Anthony, que encabezó la lista Tropical Airplay de Billboard. Durante su gira de promoción latina en julio, después de su participación en los Premios Juventud 2022, el grupo viajó a Miami para filmar el video.

El grupo ha estado interactuando activamente con algunos de los mejores artistas latinos incluyendo a Daddy Yankee, Maluma y Natti Natasha, quienes tienen gran influencia en América Latina. Gracias a esta popularidad mundial, TFN fue invitado a los premios de la Cultura y las artes populares de Latinoamérica “Premios Juventud 2022″, que este año se celebraron en Puerto Rico.

El grupo de k-pop TFN estrena el sencillo ‘AMAZON’ y a la par completan la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4. / Foto: Cortesía

En julio, lanzaron una nueva canción en español titulada “When the Sun Goes Down” y comenzaron sus actividades sudamericanas con paso firme. Cabe destacar que TFN es el primer grupo de K-pop en lanzar una canción original en español, no una versión en español de una canción coreana existente.

El grupo de k-pop TFN estrena el sencillo ‘AMAZON’ y a la par completan la saga de su álbum BEFORE SUNRISE con el lanzamiento de la parte 4. / Foto: Cortesía

TFN desea cerrar BEFORE SUNRISE con un encanto diferente y con una alegre fusión de sonidos y estilos. Definitivamente así lo han hecho. ¡Estén atentos para más de TFN!

Sigue a TFN en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: