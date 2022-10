¡Por infiel! Reo provoca pelea entre mujeres a las afueras de una cárcel

Un reo pierde muchas cosas de la vida cotidiana. Además de esto, el tiempo que pasan en la cárcel depende de varios factores. Por eso, algunas personas usan sus visitas conyugales, las cuales son un periodo planificado para que el recluso pueda compartir tiempo con una visita, la mayoría de las veces es con su cónyuge legar. En este espacio, la pareja puede tener actividad sexual ¿Qué malo puede ocurrir durante una visita conyugal?

En las últimas horas, comenzó a viralizarse el video donde se observan a dos mujeres pelearse por un prisionero . Sí, según algunos medios locales, la esposa del detenido acudió a su visita programa, sin embargo, al llegar no pudo acceder porque el sujeto ya estaba aprovechando su tiempo con otra dama.

#LaPlata Mujeres a las trompadas afuera de la Unidad Penal 9 de La Plata. Discutieron por una infidelidad, terminaron robándole el teléfono a la acusada. Fuerte jueves en 76 y 9. pic.twitter.com/I8Q6KLDsk2 — labuenainfo (@Labuenainfo1) October 20, 2022

“Los guardias no la dejaron pasar pues dijeron que el preso estaba manteniendo relaciones sexuales con otra persona”, afirmaron los medios antes citados. Después de salir de la prisión, la afectada comenzó a reclarmarle sobre el suceso. “Te viniste a regalar con marido ajeno. Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas”, se logra escuchar durante la grabación.

La madre de tres hijos continuó con las amenazas verbales: “A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”. Después de las palabras, ambas comenzaron a golpearse . Tras la intervención de algunos policías: “la amante decidió interponer una denuncia en contra de la esposa de su novio por ser golpeada y además al acusarla tanto a ella como a sus amigas de robo al llevarse su celular”, razón que causó la detención de la esposa.

