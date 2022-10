“Bosé, yo seré”, la bioserie que cuenta todo sobre Miguel Bosé: ¿Cuándo se estrena y de qué trata?

Ya todo está listo para que la plataforma Paramount Plus lance Bosé, Yo seré, la serie de Miguel Bosé que va a mostrar detalles de la vida y trayectoria artística del cantante español.

El estreno de esta producción será el próximo 3 de noviembre, por ello recientemente el intérprete de “Amante Bandido”, presentó oficialmente en Ciudad de México su bioserie, acompañado de los actores que lo representarán en diversas etapas de su vida: Iván Sánchez y José Pastor.

Aunque Bosé ha sido una de las celebridades más reservadas con sus intimidades, en la bioserie autorizada se podrán ver detalles de los primeros años de vida del cantante de 66 años, sus amores, los amores vividos en la década de los 70, así como su comienzo en el mundo artístico y el vuelco que dio para darse a conocer a nivel internacional, así como la relación con su padre el torero Luis Miguel Dominguín y su madre, Lucia Bosé.

Luego de desfilar en la alfombra azul, el cantante fue abordado por los medios y aseguró que este audiovisual tocará el alma de sus fans.

“Llega un momento en tu vida en el cual yo creo que las cosas que te parecían muy duras dejan de ser tan duras y otro factor también, la gente me ha dado tanto durante casi 50 años y esto es algo que he construido con ellos y ellas que llegó el momento de ser generoso”, recalcó Miguel Bosé.

“Es una serie muy musical, van a recordar muchas partes de su vida, les van a venir muchas emociones. Los llevará a momentos maravillosos, y van a llorar mucho, y eso les tocará profundamente el alma”, aseguró

Entre los detalles que se tienen de “Bosé, Yo seré”, es que cada capítulo está centrado en una canción de Miguel donde contará parte de su vida en ese momento. A través de las secuencias de imágenes se podrán ver distintos momentos artísticos y sus éxitos.

El cantautor nacido en Panamá, dijo sentirse complacido por el trabajo de José Pastor quien lo interpretó en su etapa de juventud e Iván Sánchez quien personificó la época de adultez.

“El proyecto es fantástico por lo que he podido ver, aún no he visto todo, y la verdad es que los chicos han hecho un trabajo excepcional”, expresó.

Por su parte Iván Sánchez y José Pastor también expresaron sentirse a gusto con este proyecto:

“En la vida no te llegan muchos proyectos como este, es un regalo. En un momento de su vida bien ha decidido por primera vez hablar de Miguel, y lo bonito de esta serie es que la gente lo conocerá para entender a Miguel Bosé. Hay mucha humanidad en todo lo que contamos”, mencionó Iván Sánchez.

Los actores han compartido en sus redes sociales un vídeo en donde se ven escenificando momentos importantes en la vida de Miguel Bosé. En el tráiler se ve cómo el pasado y el presente se fusionan a través del exitoso tema “Como un lobo”.

“Bosé, Yo seré” es una producción de Paramount en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global (es su primera serie) y Legacy Rock.