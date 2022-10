Irina Baeva dice que llegó a la mejor etapa de su vida: Tantos aprendizajes y cosas por delante

La historia de amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto sigue siendo un misterio. A medida que transcurren los días crecen las intrigas sobre el devenir de esta pareja que en el 2020 había anunciado su matrimonio y desde entonces lo ha aplazado en dos ocasiones; la primera razón fue la pandemia de la Covid19 y la segunda la guerra entre Ucrania y Rusia, país donde residen los padres de la modelo.

Lo cierto es que mientras se conoce el estatus de la relación entre Baeva de 30 años y Soto de 47, los planes de la boda que celebrarían en 2023 están en Stand By mientras el actor culmina en enero 2023 su telenovela “Los caminos del amor”.

Irina Baeva y Gabriel Soto Instagram: @gabrielsoto

El propio Gabriel fue quien informó que los preparativos de boda están en pausa: “Se me presentó el proyecto y pues a tomarlo. Terminamos en enero y ya entonces en enero retomaremos los proyectos de la boda”.

Mientras se vislumbra el camino pareciera que los famosos han tomado caminos distintos y cumpliendo con sus planes de trabajo. Gabriel Soto se encuentra trabajando en Mérida en grabaciones, con ritmos pesados como lo ha indicado.

“Ha sido un ritmo pesado. Afortunadamente es una novela donde llevo mucho peso dentro de la historia, entonces eso implica que los llamados han estado bastante pesados, pero estoy muy emocionado y contento con este proyecto”, sostuvo.

Por su parte Irina ha estado viajando constantemente, recientemente visitó Qatar donde estuvo durante 1 mes y planea regresar, al parecer la actriz de telenovelas formará parte de los rostros que darán cobertura de TelevisaUnivision en el mundial Qatar 2022.

Actualmente la rubia actriz se encuentra en Nueva York, una de sus ciudades favoritas y celebró su cumpleaños número 30 en compañía de amigos y sin Gabriel Soto. Irina, publicó en sus redes sociales un carrete de imágenes donde aparece con un vestido rosa en tela transparente, brillante y le acompañó el siguiente mensaje:

“Este año literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste pero pensándolo bien y haciendo el recuento de los últimos 10 años no puedo estar más feliz y agradecida con la vida. Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. And I’m so proud of myself. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido, y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que los 30 es la mejor etapa de la vida. So 30s, LET’S DO IT! 🔥🎉”

Por su parte Gabriel también le dedicó unas emotivas y cortas palabras en el perfil de sus redes sociales:

“BIRTHDAY GIRL 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊. Que está vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud , amor y muchos éxitos 🙏🏼❤️. El resto te lo digo en persona ya en unos días 😘😘😘😘😘😘😘 😀😀😀😀 @irinabaeva”