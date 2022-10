Jorge Carbajal y Felipe Cruz, no tienen miedo ante demanda de Verónica Castro: “No estamos escondidos”

Luego que se diera a conocer oficialmente que la actriz Verónica Castro emprenderá acciones legales contra quienes levantaron falsos testimonios en su contra y la señalaran de haber tenido conversaciones “subidas de tono” con un grupo de fanáticas en horas de la madrugada, los conductores del programa por YouTube En Shock, Jorge Carbajal y Felipe Cruz, “Filip”, empezaron a recibir apoyo de su público a través de las redes sociales, pues no se descarta que sobre ellos recaiga una demanda.

Vale recordar que los comunicadores desataron la polémica, que aún no ha cesado, y que viene cuestionando el nombre de la actriz de 70 años de edad, quien se está asesorando por el grupo de abogados Schütte y Delsol Gojon para que la defienda de los supuestos daños morales, violencia digital y mediática de la que dicen ha sido víctima Verónica Castro.

“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella. La información falsamente difundida y manipulada afecta también los derechos de adolescentes menores de edad”, reza el comunicado emitido por el bufete.

Revelan que Verónica Castro manda mensajes y fotos subidos de tono a sus fans. / Foto: Instagram

Los comunicadores no tardaron en reaccionar, Felipe Cruz publicó un video en su cuenta en YouTube, aclarando los mismos cuestionamientos que hicieron cuando hablaron por primera vez entre la actriz y un grupo de seguidoras.

“Para nuestro punto de vista no es correcto, no es apropiado que una mujer de su edad comparta las imágenes que vimos dentro de este video [videollamada]. Lo que vimos nosotros en aquel momento y lo que sostenemos hasta el día de hoy son actitudes inapropiadas. Yo tengo un adolescente en casa y saber que esta conversando con una persona, hombre o mujer, de 70 años a las horas de la madrugada, créanme que yo hubiera movido cielo, mar y tierra para decir que no está bien”, precisó Filip.

Felipe Cruz y Jorge Carbajal aclararon que nunca acusaron a Verónica Castro, más allá de cuestionar entre ellos el por qué hubo una supuesta invitación a las menores de edad de parte de la actriz a su casa en Acapulco.

“¿Cuándo hubo acusaciones? Hemos dicho que las conductas nos parecen inapropiadas, sí, pero jamás hemos dado una acusación, no se a qué se refieran con acusaciones porque no las hay, nosotros simplemente dimos una opinión”, agregó.

“En el momento que llegue la demanda y que seamos requeridos por las autoridades Jorge Carbajal y Felipe Cruz, ahí estaremos. No estamos escondidos, no estamos fugados, estamos mil por ciento localizables y en el momento que las autoridades decidan que nos presentemos con lo que tengamos, ahí estaremos sin mayor problema”, precisó el periodista.