Matthew Perry afirma estar nervioso por haber contado más de lo debido sobre Jennifer Aniston, Julia Roberts y Valerie Bertinelli en sus memorias

Se acerca la fecha y las ansias crecen. Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing, el libro de las memorias de Matthew Perry sale a la venta este martes 1 de noviembre. Las páginas ya están escritas y no hay marcha atrás. Lo que se dijo ya no se pueden borrar.

Por lo tanto, ahora Matthew Perry afirma estar nervioso por haber contado más de lo debido de Jennifer Aniston, Julia Roberts y Valerie Bertinelli. El interprete de Chandler en Friends tiene historias relacionadas al amor con estas mujeres, que no siempre fueron correspondidas.

“Ha sido un largo viaje para hacer el libro Friends Lovers, y fue un momento tan surrealista y emotivo como para finalmente tener el libro terminado en mis manos”, dijo mientras destapaba una caja con las memorias. “Estoy emocionado, nervioso y orgulloso de compartir mi historia con ustedes”, añadió.

¿Qué dijo Matthew Perry sobre Jennifer Aniston, Julia Roberts y Valerie Bertinelli?

El único posible problema que podría tener Matthew en sus memorias estaría con una de las tres. DE Julia Roberts, de quien se supo su relación a principio de los 90, ya se filtró que el actor de 53 años terminó la relación debido a que no se sentía suficiente para ella, reseñó Daily Mail.

En el caso de Jennifer Aniston no hay mucho que añadir. Perry solo dijo que tenía una especie de “crush” desde antes de que fuese su compañera en Friends.

Pero con respecto a Valerie Bertinelli la cuestión se torna delicada. Matthew confiesa que estaba lunáticamente enamorado de esta mujer mientras ella era esposa de Eddie Van Halen. Y durante una fiesta en 1992 ambos se besaron mientras ella era una mujer casada.

“Eddie (por Van Halen, esposo en aquel entonces de Bertinelli) había disfrutado demasiado de los frutos de la vida, una vez más, y finalmente se desmayó, a menos de tres metros de nosotros. Esta era mi oportunidad”, dijo el actor.

“Si crees que en realidad no tuve una oportunidad en el infierno, estarías equivocado, querido lector: Valerie y yo tuvimos una larga y elaborada sesión de besos. Estaba sucediendo, tal vez ella sentía lo mismo que yo”, detalló en sus memorias.