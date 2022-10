Tras la ruptura amorosa entre Christian Nodal y Belinda, y la actual relación que mantiene en mexicano con Cazzu, es muy extraño ver el nombre de ambas unidos en un titular o en redes sociales. Sin embargo, esta vez se pudo lograr gracias a Mon Laferte.

Y es que luego del matrimonio de la cantante chilena con su Manager y padre de su hijo, Joel, las dos cantantes dedicaron unos minutos de su tiempo para darle me gusta y expresarle con emojis la emoción de verla feliz, deseándole así buenos deseos a la famosa de 39 años, lo que abrió inmediatamente curiosidad entre sus fans y los fans de las otras artistas.

Mon Laferte confiesa que le gustaría hacer colaboración con Belinda y Cazzu Captura de Instagram

¿Mon Laferte desea colaboración con Belinda y Cazzu?

Fue durante una entrevista en el programa ‘Ventaneando’ que Mon Laferte fue cuestionada debido a los comentarios de ambas cantantes en redes sociales, pues se ha mostrado la curiosidad de saber si esta quiere o no algún tipo de colaboración con ellas, por lo que inmediatamente Laferte mostró su interés y no descartó la posibilidad de realizar algún tema con Belinda y Cazzu, aunque por separado, llenándolas además de halagos y demostrando el aprecio que les tiene.

“Me encantan las chicas, o sea amo, por ejemplo Belinda me parece hermosa, icónica, todo lo que hace ella visualmente también es como súper bello. Cazzu también, son maravillosas… Me encantan todas las mujeres que están haciendo música hoy, me parecen increíbles, me encantan todas las chicas, todas las que me han puesto comentarios ahí, he visto comentarios hermosos de colegas”, comentó en el video.

Asimismo, se aprovechó la ocasión para preguntarle acerca de su Luna de Miel, pero la cantante confesó que ya habrá momento para eso, pues ahora se mantienen atentos a los compromisos que tienen con su trabajo.

“No, sí hemos tenido nuestra luna de miel antes, durante, después, siempre se puede tener luna de miel, estamos también aprendiendo en esta vida a ser papás, a ser compañeros, a ser pareja, a ser amigos”, afirmó Laferte.