A Geraldine Bazán poco le importa la misteriosa relación de su ex Gabriel Soto con Irina Baeva

Desde que en el 2018 Geraldine Bazán publicó un video donde explicó cómo se enteró del supuesto engaño de su ex esposo Gabriel Soto con Irina Baeva, con sus días buenos, malos, grises y coloridos, la actriz volvió a hacer su vida, aunque le hubiese gustado que las cosas fuesen diferente.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto estuvieron juntos durante 10 años, anunciaron su separación en 2017 y un año más tarde concretaron el divorcio. En pasadas entrevistas había confesado que luego del divorcio se refugió en su trabajo y los proyectos que se le abrieron.

Gabriel Soto y Geraldine Bazán Foto: Twitter

Mientras cobra fuerza la separación del padre de sus hijas con la modelo de origen ruso, Geraldine Bazán rompió el silencio al ser consultada sobre lo que pensaba. De forma directa y enfática la intérprete de Tatiana Wood en “Alguien te mira” dijo que lo que pasaba de la polémica relación no era de su atención.

“La verdad es que no sé, no es algo que me importe o me incumbe”, precisó la actriz.

En el reciente desfile de la revista Vogue habló sobre su vida luego de la ruptura con Soto:

“La verdad es que todo lo demás queda atrás y si es parte de que ya es como un refil, pero la verdad es que no ha sido parte de mi vida este año y lo cierro muy agradecida”, precisó.

Luego de ser una de las parejas más queridas de la televisión mexicana, un buen día Geraldine Bazán decidió no callar más y confesó “las pistas” que la llevaron a descubrir la supuesta infidelidad por parte de Gabriel Soto con Irina Baeva, que según dijo, había utilizado sus redes sociales para enviarle indirectas a Bazán de que tenía una relación con el actor de 50 años.

Según Geraldine empezó sospechar de que había algo entre Baeva y Soto, mientras trabajaban trabajaron juntos en la telenovela “Vino el amor”, aunque no mencionó a Baeva se refirió a ella como “la actual pareja de mi ex esposo”.

Semanas después del anuncio oficial (2018) de la separación Irina y Gabriel se dejaron ver agarrados de las manos . En 2019 la pareja confesó su relación.