Angelique Boyer generó fuerte reacción en su rostro luego de utilizar “mascarilla natural”

Probablemente Angelique Boyer empieza a calentar motores para su regreso a la televisión con la telenovela “ El amor Invencible” y eligió hacerse un cariño un poco para relajar su rostro y piel, lo que no previno fue el efecto secundario que le generaría esa idea.

La actriz de origen francés arruinó su delicado y hermoso rostro al preparar en casa una mascarilla que vio en internet, luego de aplicársela acudió de inmediato al dermatólogo al ver la reacción que le generó lo que ella consideró una receta “natural y nada agresiva”. Su médico especialista la atendió enseguida y logró revertir la reacción.

La actriz de 34 años utilizó su cuenta en Instagram con más de 14 millones de seguidores para contar que se trató de una receta sencilla con la que sólo buscaba mantener hidratado su rostro.

La famosa, considerada como una de las celebridades más famosas de México dijo que le había parecido buena idea aplicarse la mezcla preparada en casa para relajar su cara.

“El domingo me pareció excelente idea ponerme una mascarilla de miel para descansar 20 minutitos. Dije no me va a pasar nada al contrario, es algo natural”, reveló la actriz.

Agregó que la reacción que le generó fue un sarpullido, “una reacción que abrió todos los poros de mi piel. Una reacción muy fea. Yo vi esa recomendación y me pareció muy buena, muy natural, nada agresiva. Nunca había tenido una reacción tan fuerte en mi piel, en mi cara”, aseguró la actriz.

Angelique quien se ha hecho muy cercana con su público ya que siempre comparte anécdotas de su vida personal o de pareja, recomendó no improvisar con las recetas que se consiguen en Internet. “No todo lo que usa el otro nos queda bien a todos”, precisó.

“El amor invencible” es la nueva telenovela de TelevisaUnivision y la primera en la que Angelique Boyer y Danilo Carrera compartirán roles estelares. En el elenco también están Marlene Favela, Daniel Elbittar, Marjorie de Sousa y Leticia Calderón.